习近平这样回答时代之问

新闻频道 来源：央视网 2018年04月11日 07:02A-A+

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央视网消息：在美好的仲春时节，美丽的海南博鳌再次聚焦全球目光。

4月10日上午，博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式在这座海滨小城如期举行。在来自全球政界、商界、学术界和媒体界代表的热烈掌声中，中国国家主席习近平发表了题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，为亚洲和世界的未来发展贡献来自中国的“博鳌方案”。

4月10日，习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲。（图片来源：新华社）

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展

“面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？”在近40分钟的讲话中，习近平提出以上“时代之问”，并给出解题思路，“回答这些时代之问，我们要不畏浮云遮望眼，善于拨云见日，把握历史规律，认清世界大势”。

独乐乐不如众乐乐。

过去40年，中国改革开放这个“春天的故事”，既深刻改变了中国，也深刻影响了世界。习近平以中国改革开放这场伟大革命的成功经验举例说明，“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展”。

那，当今各国面临的世界大势是什么样的？习近平用三个“滚滚向前”形象生动地作了描绘：“当今世界，和平合作的潮流滚滚向前”，“开放融通的潮流滚滚向前”，“变革创新的潮流滚滚向前”。

5000多字的讲话中，习近平43次提及“开放”，18次提及“合作”，9次提及“创新”。这三个高频率出现在习近平讲话稿的关键词，恰恰正是解开“时代之问”的关键所在。

习近平指出，“只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢”。

习近平表示，“世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响，推进互联互通、加快融合发展成为促进共同繁荣发展的必然选择”。

习近平强调，“变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰”。

一言以蔽之，不论中国、亚洲、还是世界，发展与前进的动力，都可在“合作”中寻找、在“开放”中挖掘、在“创新”中越炼越强。

开幕式前，习近平和夫人彭丽媛前往迎宾厅迎接外方领导人夫妇并集体合影。（图片来源：新华社）

推动构建人类命运共同体 为世界指出前行的方向

在深入分析了三大潮流滚滚向前的世界大势基础上，习近平就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体，坚定表达了“中国主张”。

“我希望，各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。”习近平与全世界一道分享亚洲和世界美好未来的愿景同时，还明确了为实现愿景所需要采取的行动：

——“面向未来，我们要相互尊重、平等相待。”习近平强调，“走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏，不搞以邻为壑、恃强凌弱的强权霸道”。

——“面向未来，我们要对话协商、共担责任。”习近平指出，“不这边搭台、那边拆台，实现普遍安全和共同安全”。

——“面向未来，我们要同舟共济、合作共赢。”推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

——“面向未来，我们要兼容并蓄、和而不同。”使文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动社会进步的动力、维护地区和世界和平的纽带。

——“面向未来，我们要敬畏自然、珍爱地球。”共享经验、共迎挑战，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，为我们的子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山。

仿佛阳光穿透乌云，在当今世界正经历新一轮大发展大变革大调整的重大关头，习近平就“开放还是封闭、前进还是后退”，向纷乱的世界提供了诚意满满的“中国方案”。有分析指出，习近平以高超的政治智慧、强烈的使命担当和对人类命运的深刻洞察，坚定推动构建人类命运共同体和新型国际关系，为世界指出前行的方向。

4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。（图片来源：新华社）

以开放姿态回应时代之问 “中国答案”必不可少

与此同时，他向全世界郑重宣示，发展起来的中国不忘初心，不仅愿同亚洲、同世界分享中国的发展机遇和经验，更将以身作则，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”！

亚洲、世界的发展，离不开中国；时代之问，“中国答案”更是必不可少。

开幕式上，习近平分享了新时代中国的发展方向：“中国人民将继续自强不息、自我革新”，“继续大胆创新、推动发展”，“继续扩大开放、加强合作”，“继续与世界同行、为人类作出更大贡献。”

他还宣布了“大幅度放宽市场准入”、“创造更有吸引力的投资环境”、“加强知识产权保护”、“主动扩大进口”等一系列对外开放重大举措，并承诺“尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民”。

与此同时，习近平向全世界坚定表态：“中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖”；“无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

中国开放的姿态多次引发会场掌声阵阵。

“虽然我们已走过万水千山，但仍需要不断跋山涉水。”习近平主席振奋人心的讲话犹在耳畔。可以看见，中国特色社会主义进入新时代，一幅中国同亚洲、同世界交融发展的新画卷已然徐徐展开。（文/蔡纯琳）