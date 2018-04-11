人民日报评论员:把握历史规律 认清世界大势

当今世界，什么是滚滚向前的潮流和大势？习近平主席在主旨演讲中给出了三个关键词：和平合作、开放融通、变革创新。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

“面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？”在博鳌亚洲论坛上，习近平主席提出这些“时代之问”，深刻分析世界大势和时代潮流，明确提出共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界的中国方案，充分彰显了大国领袖的宽广胸襟、深邃目光和历史担当，赢得与会嘉宾高度认同，引起国际社会对“时代之问”的广泛思考。求解“时代之问”，最根本的就是要把握历史规律，认清世界大势，顺应时代潮流。

当今世界，什么是滚滚向前的潮流和大势？习近平主席在主旨演讲中给出了三个关键词：和平合作、开放融通、变革创新。放眼今日全球，和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁；世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响，推进互联互通、加快融合发展才能促进共同繁荣发展；变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力，谁排斥变革、谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。面对这样的世界大势，唯有因势而谋、应势而动、顺势而为，才能创造历史、成就未来。

40年前，中国共产党作出改革开放的关键抉择，正是对世界大势的顺应，对时代潮流的把握。40年来，改革开放这场中国的第二次革命，深刻改变了中国，我们这个古老民族实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越；深刻影响了世界，中国始终成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。40年历史充分表明，中国改革开放之所以必然成功，也一定能够成功，根本原因就在于中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

在主旨演讲中，习近平主席提出一个鲜明论断：一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。今天的世界，不稳定不确定因素依然很多、挑战前所未有、逆全球化趋向不断涌现。当此之际，是开放还是封闭，是前进还是后退，考验着人们的胸襟、眼界和智慧。越是在这样的时候，越要求我们在不畏浮云遮望眼中把握历史规律，在善于拨云见日中认清世界大势。尽管前进道路上可能会遇到这样那样的困难和挫折，尽管发展大潮中可能会出现这样那样的风险和挑战，但只要我们顺应潮流和大势，坚持开放共赢，勇于变革创新，就定能让亚洲和世界变得和平、安宁、繁荣、开放、美丽。

“青山遮不住，毕竟东流去”。今天，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。顺应世界大势，同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，亚洲和世界的未来一定更加美好。