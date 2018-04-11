社评：特朗普推文笑容可掬，望美方表里如一

来源：环球网 环球时报

中国人民银行行长易纲星期三在博鳌论坛宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表，它们包括取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行等6项措施，落实时间是“未来几个月”。另外在今年底以前，还将推出鼓励在信托、金融租赁、汽车金融等银行业金融领域引入外资等其他5项措施。

易纲的讲话充分显示，习近平主席前一天表示落实对外开放重大举措“宜早不宜迟，宜快不宜慢”的指示正在得到全面执行。

习近平主席的博鳌论坛讲话在全球引起强烈反响，让世界看到了中国扩大对外开放的真实决心，也让国际社会对中国维护多边贸易体系的担当有了更多信心。在贸易保护主义严重抬头的国际氛围中，高举对外开放大旗的中国为世界舆论注入乐观和鼓舞。

特朗普总统美国时间星期二发推文说，他“非常感谢习主席有关关税和汽车壁垒的讲话，以及他对知识产权和技术转让的开明看法”，并且表示“我们一起可以取得很大的进展”。白宫发言人桑德斯则表示，这是中国“朝着正确方向迈进的一个很好信号”，但“我们希望看到来自中国的具体步骤和行动”。

想必习近平主席博鳌讲话对世界舆论的积极带动对白宫也是有影响的，中国领导人展现了高度，这对美方是一种压力。北京在谋划对外开放的大战略，华盛顿如果用扒拉保护主义的小算盘来伴奏，太说不过去，所以后者至少表面上要跟上。

现在华盛顿面临两种选择，一是真诚回应中方进一步扩大对外开放的决心，形成双方战略善意的互动。二是坚持他们的单边主义错误做法，继续用美方的无理要求向中方施压，导致贸易摩擦接下来的进一步升级。

这当中美方准确理解习近平主席的讲话至关重要。有一些美国人认为中方是在美方近来的威胁之下“被迫做出了低姿态”，如果这种误判被用来指导美国接下来的对华贸易政策，那么中美贸易战全面爆发将很难避免。

习近平博鳌讲话是中国进一步扩大对外开放的里程碑事件，它有可能会被历史看成中国上一阶段对外开放和下一阶段对外开放的分水岭。这样的历史性抉择中国决不会在外界的压力下仓促进行，它只会是中国党和政府对国内外形势进行综合研判后的重大决定。

从去年的十九大到今年的两会，扩大对外开放的规划在不断完善。刘鹤同志今年1月在达沃斯论坛上，预告了今年中国将推出新的、力度更大的改革开放措施，指出“有些措施可能会超出国际社会的预期”。习近平昨天的博鳌讲话就是对中国新一轮对外开放既定战略的总动员。

外界一些浅薄的评论者搞不懂中国改革开放的逻辑，不足为怪。华盛顿希望通过对中国重大决定做一些有利于自己的解读，来显示新政府的政绩，倒也情有可原。关键是华盛顿今后怎么做。如果它就是认为它威胁威胁就能够触动中国开启一场波澜壮阔的对外开放升级，它再加点码，中国就恨不能把自己国门的钥匙拱手相让，那么它在对华关系中犯历史性错误就是注定的了。

特朗普总统使用了“非常感谢”的字眼，他的态度至少从字面上没什么说的了。中美贸易战是否还会往深里打，取决于华盛顿。中国的态度一直很稳定，而且说到做到。对美方我们则需听其言观其行。希望美方的实际行动与特朗普笑容可掬的推文是契合的、而非“红脸白脸”的关系。（网站首页图：晨报微信制图）