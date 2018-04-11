分享中国红利，也要尊重中国节奏

国际锐评评论员 国际锐评

昨天，国家主席习近平在亚洲博鳌论坛开幕演讲中重申，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。他宣布，中国将采取大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等4个重大举措。

受此鼓舞，昨夜今晨，美欧股票市场一片上涨，以万亿美元以上的市值增加，来响应这一重要演讲。这就是中国不断进行中的改革开放，将进一步给世界带来巨大红利的最好注脚。全球资本市场的这种预期，是有根据的，它源自过去40年来，中国给这个世界所带来的既有贡献。

也是因此，美国道指，完全不理特朗普总统私人律师被突袭搜查的利空，大涨了2%。美国总统特朗普在美股收盘后，发了一个推文表示，非常感谢习主席的友好讲话。美股的上涨，对于私人律师刚刚被搜查的特朗普而言，犹如及时雨，完全可以被特朗普解读为一次资本的投票，支持自己昨天对政治对手的那番怒对: “（搜查我的律师）是对我们国家的攻击，这是对我们所代表的东西的攻击。”

其实，西欧日本股市的上涨，与习主席演讲的上下逻辑，是顺畅的。但美股的反应，却颇有些“流水无心，落花有意”的感觉。因为，这次中美贸易战的阴云，并没有散开。如果这种情况延续的话，中国的改革开放红利，有多少能惠及美国资本市场呢，后面搞不好就会出现一个十分之意外，届时，美股的更大下跌，恐怕才是难以避免。

一句话，美股上涨的背后逻辑，若认为是中国被迫向美国释放姿态的话，那就是会错意了。这种错误，本质上来说，是对中国改革开放国策的误解，以为中国的改革开放是个权宜之计，可以从外部来干扰，从外部来左右。

真正理解中国的人，一定不难知道，中国的改革开放政策，是一个长达40年的既定国策，它完全由内生的力量决定，是全民共识，因此，必然有着自己的既定步伐与节奏。其实，自诩为最讲市场经济的美国，应该比中国人更能够理解，这种自有的内生节奏，对中国是何等之重要，是任何筹码都不能交换的，也是任何压力都不能让中国放弃的。

因为，从市场的角度来说，一切皆是成本，而时间是最贵的成本，其他的一切机会成本，都是时间成本的衍生品。时间成本很少被提及，但实际上却是所有市场经济行动的第一前提。若没有时间的代价，人的一生就可以无限试错，大不了可以重头再来；公司也可以无限乱生产，大不了大家重新再做。显然，这是不可能的。

一个公司的时间试错成本，是这个公司员工的职业生涯被耽误；而一个国家的时间试错成本，则意味着全体国民为之付出代价。一个近14亿人口的国家，试错的时间成本，将高昂到无法想象，也无人能够承担这种责任。而中国作为全球第二经济大国，是沟通发展中国家与发达国家的重要平台，中国改革开放如果出现差错的话，其时间成本不仅限于国门之内，更会波及全世界。

稍微想象一下，近几年来，若没有中国作为这个世界经济增量的最大贡献者，美国恐怕就没那么容易走出次贷危机，欧元区也恐怕没有这么快走出债务泥潭，今天的世界经济，恐怕远没有这样有希望。而中国之所以能够成为世界繁荣的中流砥柱，皆因中国在改革开放方面始终有条不紊。

故结论不言自明了：任何试图从外部来干扰中国改革开放节奏与步伐的算盘，注定会被中国顶回去；中国肯定会按照合作共赢的战略，不断推出自己改革开放的新举措，为人类命运共同体做出新贡献。

中国古话说，“天地有常，不为尧存，不为桀亡”，中国的改革开放有序，是基于中国人的最大利益，也自然是世界的最大利益所在，因此，它绝不会因为外部的压力而失序，更也不会因为外部的阻力而中断。

今天，中国央行行长易纲发布中国金融开放措施和时间表，再次说明，中国的改革开放早就做好了更多的准备，并且言必行，行必果。

所以，美国股市的上涨，如果基于“美国想通了”这个逻辑的话，那自然可喜；若是基于“美国对中国施压有效”的看法，则可忧，这种因会错意而得到的红利，是无源之水，无根之花，或可维持一时，但长远必定落空。

西方有谚：当你凝望深渊，深渊也会凝望你。中国有词：我见青山多妩媚，料青山见我亦如是。说的都是，恶恶相损，善善相循。

古老的智慧，今天放国家之间，也不过时：中国乐与世界分享开放的红利，但世界也需要尊重中国开放的节奏。

（作者为国际锐评评论员 思海）