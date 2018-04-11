震撼！今昔对比，看中西部铁路数字经济新版图

”
站在中西部铁路建设现场
感受今昔巨变
相信你会忍不住惊叹：
旧貌换新颜
就在瞬息间
桥与路
上图为成贵铁路鸭池河大桥建设中；下图为鸭池河大桥建成后全貌。
张 静 供图
上图为西成高铁跨西宝高铁特大桥施工现场；下图为动车组试验列车驶过西成高铁跨西宝高铁特大桥。
唐振江 摄
上图为兰渝铁路白龙江3号特大桥桥墩刚刚浇筑完成；下图为列车行驶在白龙江3号特大桥上。
李子明 摄
上图为渝万高铁御临河大桥架桥现场；下图为渝万高铁建成后，形成了渝万（右）、渝利（左）两条高铁线路并驾齐驱的壮观场面。
武 羽 摄
上图为建设中的宝兰高铁牛谷河特大桥；下图为动车飞驰在建成后的宝兰高铁牛谷河特大桥上。
燕 平 摄
上图为建设中的云桂铁路普者黑站；下图为投入运营后的普者黑站。
在同一个地点，
能欣赏到不一样的风景，
真是一种神奇而美妙的体验。
这组新老照片间的“对话”，
讲述了一段段历史一个个故事，
真实地记录了中西部铁路建设的
发展足迹、风貌更新。
苦与乐
其实，
新线上一个个庞然大物——
一座座拔地而起的车站，
一架架飞越群山江河的桥梁，
都见证着铁路建设者的苦与乐。
这样的
雷 声 牛荣健 史飞龙 摄
他们攻克艰险复杂山区铁路建设技术，
精心打造精品工程。
他们的辛勤和汗水，
换来了老百姓们的幸福和欢乐。
一条条新线开通之时，
正是他们“功成身退”之日。
线与网
铺开近年来的铁路建设画卷，
可以清晰地发现，
中西部地区是“主战场”。
而这些地方，
恰恰也是脱贫攻坚的“主战场”。
2013年以来，
我国铁路建设年均投资
超过7000亿元，
其中大部分投给了中西部。
2013年中国铁路新线示意图
刘坤弟 制图
2014年中国铁路新线示意图
刘坤弟 制图
2015年中国铁路新线示意图
刘坤弟 制图
2016年中国铁路新线示意图
刘坤弟 制图
2017年全线通车的兰渝铁路
此前已分5段陆续开通运营
这在中国铁路建设史上十分罕见
为什么“着急”？
因为——
“老百姓们等不起了”！
在兰渝铁路通车后
仅2016年四川省广安市
就有3个贫困县率先摘帽
贵广高铁通车后
贵州黔东南肇兴侗寨
2016年接待游客数和旅游综合收入
同比分别增长56.27%和31.06%
中西部铁路
开足马力“加速跑”，
推动地方经济“脱胎换骨”，
让幸福和欢乐
沿着铁道线传递到了万千家庭。
未来，
更多的铁路还将开通运营，
更多的希望之门将次第打开。
一个布局平衡、覆盖广泛、
高效便捷、安全经济的
现代铁路网络，
将会更好推动区域协调发展，
优质服务国家战略，
驱动中国加速驶向伟大复兴！