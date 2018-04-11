震撼！今昔对比，看中西部铁路数字经济新版图

“ 铁路新线翻过崇山峻岭、穿越沙漠戈壁，如同一只只温暖有力的大手，将 从关中平原到巴蜀之乡，从丝绸之路到黄河之都，从八桂大地到彩云之南，一条条翻过崇山峻岭、穿越沙漠戈壁，如同一只只温暖有力的大手，将 东部与中西部 连接起来，以前所未有的深度和广度改变着中国。 连接起来，以前所未有的深度和广度改变着中国。 ”

站在中西部铁路建设现场 感受今昔巨变 相信你会忍不住惊叹： 旧貌换新颜 就在瞬息间 桥与路

上图为成贵铁路鸭池河大桥建设中；下图为鸭池河大桥建成后全貌。 张 静 供图

上图为西成高铁跨西宝高铁特大桥施工现场；下图为动车组试验列车驶过西成高铁跨西宝高铁特大桥。 唐振江 摄

上图为兰渝铁路白龙江3号特大桥桥墩刚刚浇筑完成；下图为列车行驶在白龙江3号特大桥上。 李子明 摄

上图为渝万高铁御临河大桥架桥现场；下图为渝万高铁建成后，形成了渝万（右）、渝利（左）两条高铁线路并驾齐驱的壮观场面。 武 羽 摄

上图为建设中的宝兰高铁牛谷河特大桥；下图为动车飞驰在建成后的宝兰高铁牛谷河特大桥上。 燕 平 摄

上图为建设中的云桂铁路普者黑站；下图为投入运营后的普者黑站。

在同一个地点， 能欣赏到不一样的风景， 真是一种神奇而美妙的体验。 这组新老照片间的“对话”， 讲述了一段段历史一个个故事， 真实地记录了中西部铁路建设的 发展足迹、风貌更新。 苦与乐

其实， 新线上一个个庞然大物—— 一座座拔地而起的车站， 一架架飞越群山江河的桥梁， 都见证着铁路建设者的苦与乐。

这样的

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雷 声 牛荣健 史飞龙 摄

他们攻克艰险复杂山区铁路建设技术， 精心打造精品工程。 他们的辛勤和汗水， 换来了老百姓们的幸福和欢乐。 一条条新线开通之时， 正是他们“功成身退”之日。 线与网

铺开近年来的铁路建设画卷， 可以清晰地发现， 中西部地区是“主战场”。 而这些地方， 恰恰也是脱贫攻坚的“主战场”。 2013年以来， 我国铁路建设年均投资 超过7000亿元， 其中大部分投给了中西部。

宁杭、杭甬、盘营、津秦、西宝 等一批高速铁路开通运营。中国成为世界上 等一批高速铁路开通运营。中国成为世界上 高速铁路营业里程最长 的国家。 的国家。

2013年中国铁路新线示意图 刘坤弟 制图

兰渝铁路广安段、拉日铁路、贵广高铁、南广高铁 等开通运营， 等开通运营， 兰新高铁 全线通车运营， 全线通车运营， 沪汉蓉铁路大通道 全线贯通， 全线贯通， 沪昆高铁 部分开通。 部分开通。

2014年中国铁路新线示意图 刘坤弟 制图

沪昆高铁新晃西至贵阳北段、成渝高铁、合福高铁、海南环岛高铁西段 等高铁开通运营。 等高铁开通运营。 兰渝铁路广元至重庆段、赣瑞龙铁路、张唐铁路 等铁路开通运营。 等铁路开通运营。

2015年中国铁路新线示意图 刘坤弟 制图

郑徐高铁、云桂铁路昆明至百色段、沪昆高铁贵阳至昆明段 等重大项目相继开通运营， 等重大项目相继开通运营， 玉磨铁路、牡佳客专、杭绍台铁路 等项目陆续开工建设。 等项目陆续开工建设。

2016年中国铁路新线示意图 刘坤弟 制图

兰渝铁路全线、宝兰高铁、西成高铁、武九高铁 等开通运营。我国 等开通运营。我国 “四纵四横”高速铁路网 提前建成运营。铁路 提前建成运营。铁路 电气化率 和 复线率 分别居世界 分别居世界 第一位和第二位 。

2017年全线通车的兰渝铁路 此前已分5段陆续开通运营 这在中国铁路建设史上十分罕见 为什么“着急”？ 因为—— “老百姓们等不起了”！ 在兰渝铁路通车后 仅2016年四川省广安市 就有3个贫困县率先摘帽 贵广高铁通车后 贵州黔东南肇兴侗寨 2016年接待游客数和旅游综合收入 同比分别增长56.27%和31.06%