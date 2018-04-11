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震撼！今昔对比，看中西部铁路数字经济新版图

人民铁道 中国铁路

从关中平原到巴蜀之乡，从丝绸之路到黄河之都，从八桂大地到彩云之南，一条条铁路新线翻过崇山峻岭、穿越沙漠戈壁，如同一只只温暖有力的大手，将东部与中西部连接起来，以前所未有的深度和广度改变着中国。

站在中西部铁路建设现场

感受今昔巨变

相信你会忍不住惊叹：

旧貌换新颜

就在瞬息间

桥与路

上图为成贵铁路鸭池河大桥建设中；下图为鸭池河大桥建成后全貌。
张  静  供图
上图为西成高铁跨西宝高铁特大桥施工现场；下图为动车组试验列车驶过西成高铁跨西宝高铁特大桥。
唐振江  摄
上图为兰渝铁路白龙江3号特大桥桥墩刚刚浇筑完成；下图为列车行驶在白龙江3号特大桥上。
李子明  摄
上图为渝万高铁御临河大桥架桥现场；下图为渝万高铁建成后，形成了渝万（右）、渝利（左）两条高铁线路并驾齐驱的壮观场面。
武  羽  摄
上图为建设中的宝兰高铁牛谷河特大桥；下图为动车飞驰在建成后的宝兰高铁牛谷河特大桥上。
燕  平  摄

 

上图为建设中的云桂铁路普者黑站；下图为投入运营后的普者黑站。

在同一个地点，

能欣赏到不一样的风景，

真是一种神奇而美妙的体验。

这组新老照片间的“对话”，

讲述了一段段历史一个个故事，

真实地记录了中西部铁路建设

发展足迹、风貌更新。

苦与乐

其实，

新线上一个个庞然大物——

一座座拔地而起的车站

一架架飞越群山江河的桥梁

都见证着铁路建设者的苦与乐。

这样的

👇

雷  声  牛荣健  史飞龙  摄

他们攻克艰险复杂山区铁路建设技术，

精心打造精品工程。

他们的辛勤和汗水

换来了老百姓们的幸福和欢乐

一条条新线开通之时，

正是他们“功成身退”之日。

线与网

铺开近年来的铁路建设画卷，

可以清晰地发现，

中西部地区是“主战场”

而这些地方，

恰恰也是脱贫攻坚的“主战场”。

2013年以来，

我国铁路建设年均投资

超过7000亿元

其中大部分投给了中西部


  

宁杭、杭甬、盘营、津秦、西宝等一批高速铁路开通运营。中国成为世界上高速铁路营业里程最长的国家。

2013年中国铁路新线示意图
刘坤弟  制图
 

兰渝铁路广安段、拉日铁路、贵广高铁、南广高铁等开通运营，兰新高铁全线通车运营，沪汉蓉铁路大通道全线贯通，沪昆高铁部分开通。

2014年中国铁路新线示意图
刘坤弟  制图
 

沪昆高铁新晃西至贵阳北段、成渝高铁、合福高铁、海南环岛高铁西段等高铁开通运营。兰渝铁路广元至重庆段、赣瑞龙铁路、张唐铁路等铁路开通运营。

2015年中国铁路新线示意图
刘坤弟  制图
 

郑徐高铁、云桂铁路昆明至百色段、沪昆高铁贵阳至昆明段等重大项目相继开通运营，玉磨铁路、牡佳客专、杭绍台铁路等项目陆续开工建设。

2016年中国铁路新线示意图
刘坤弟  制图
 

兰渝铁路全线、宝兰高铁、西成高铁、武九高铁等开通运营。我国“四纵四横”高速铁路网提前建成运营。铁路电气化率复线率分别居世界第一位第二位

2017年全线通车的兰渝铁路

此前已分5段陆续开通运营

这在中国铁路建设史上十分罕见

为什么“着急”？

因为——

“老百姓们等不起了”！

在兰渝铁路通车后

仅2016年四川省广安市

就有3个贫困县率先摘帽

贵广高铁通车后

贵州黔东南肇兴侗寨

2016年接待游客数和旅游综合收入

同比分别增长56.27%31.06%

2018年政府工作报告提出，今年要完成铁路投资7320亿元，重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜

中西部铁路

开足马力“加速跑”，

推动地方经济“脱胎换骨”，

让幸福和欢乐

沿着铁道线传递到了万千家庭。

未来，

更多的铁路还将开通运营，

更多的希望之门将次第打开。

一个布局平衡、覆盖广泛、

高效便捷、安全经济的

现代铁路网络，

将会更好推动区域协调发展，

优质服务国家战略，

驱动中国加速驶向伟大复兴！

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