爱让我们不惧未来 “天使知音”走进北京国家大剧院

第十届“爱在城市——关爱自闭症慈善音乐会”在京举行



程怡



“五年前，一张‘自闭症’诊断书让我知道了什么才是黑暗。如今有曹爷爷在，有天使知音在，有那么多爱我们帮助我们的志愿者在，我已经不惧未来。我会陪伴在她的身边，等待她真正成长，真正独立自强。”虽然这已经不是第一次在大舞台上表达心声，但甜甜的妈妈还是边说边留下了激动的眼泪。

4月9日，由中国儿童少年基金会主办，上海曹鹏音乐中心、天使知音沙龙等机构共同承办的第十届“爱在城市——关爱自闭症慈善音乐会”在国家大剧院温情上演。

更大的舞台是人生

从上海到北京国家大剧院，从上海到意大利，从上海到英国爱丁堡，从上海到日本大阪……2008年，以曹鹏先生领衔的旨在关爱自闭症这个特殊群体的“天使知音沙龙”成立了。同一年，联合国大会通过决议，将每年的4月2日定为“世界自闭症关注日”。2017年，中国儿童少年基金会中国自闭症儿童关爱基金启动仪式上，曹鹏先生被聘为“终身关爱大师”，“天使知音沙龙”被定为中国自闭症儿童实验实践教育基地。

10年来，“天使知音沙龙”采用的实验实践模式，已经让很多自闭症孩子的爸爸妈妈看到了希望。如今，这些成果也通过各种演出展现在更多的人面前，让大家了解自闭症，进一步懂得如何才能真正的帮助自闭症这个特殊的群体。在4月9日的演出中，93岁高龄的曹鹏先生与天使知音沙龙的孩子们共同演奏了铿锵有力的《命运之力》，拉开了整场演出的帷幕。舞台上，自闭症孩子们“星光灿烂”——他们表演了了小号三重奏《号手的假日》、铜管五重奏《波基上校》、木琴齐奏《小星星》、舞蹈《豆豆龙》等，来自星星的孩子黄恺宇、周博涵还分别进行了大号独奏和钢琴独奏。在管弦乐队的协奏下，黑白琴键上流淌出行云流水的《时光倒流七十年》，整个观众席都为之沉醉。

一位自闭症孩子的妈妈与观众们分享她的喜悦，“昨天，在从上海来北京的高铁上，欣欣对我说，妈妈，比国家大剧院更大的舞台是哪里呀，去完国家大剧院我再去那里！我看着她的眼睛，心里想，更大的舞台是你今后的人生，是曹爷爷为你开启的音乐人生。”

闭症家长：多希望这场梦能早点醒来

“10年了，整整10年了，我几乎每天都在做着同样的梦，那就是阳阳考上大学了，和别的小朋友一样，在课堂里学习，在操场上奔跑……”前一分钟还在和记者侃侃而谈的，看似特别开朗的阳阳妈，谈起自己的这做了10年的梦，眼眶就顿时湿润了。

确实，对于许多自闭症家长来说，从不能接受，到勉强接受，再到无奈承受，最后可能无法忍受，这些心理环节几乎人人都经历过。义务教育期间尚可以随班就读，那9年的书读完了孩子们该怎么办？成年的自闭症何去何从？看着四肢健全，也特别听话的孩子每天只能跟着自己到处闲逛，消磨时间，家长内心的焦虑会越来越深。

懂礼貌又擅长多种乐器，还体贴妈妈，在旁人看来，小纪与同龄人并没有太大的区别。然而，纪妈妈知道，她的儿子是典型的自闭症患者。只是那么多年通过系统的训练，已经基本和常人没有太大区别。即便是这样，小纪还是无法和正常人一样，外出工作，毕竟对于用人单位来说，录用一个自闭症不仅仅有爱心就够了，而是需要一个系统的认识和莫大的勇气。

曹小夏：我们打开了他们的耳朵，更希望社会向他们打开大门

和其他家长一样，看着这些从小就跟着自己，在“天使知音沙龙”学习的自闭症孩子，如今一个个开始步入成年，曹小夏心中的忧虑也逐渐增加。

作为一个在上海市慈善基金会的支持、帮助下，上海曹鹏音乐中心成立的一个公益项目，“天使知音沙龙”已经度过了它10岁的生日。已经90多岁高龄的曹鹏先生至今还坚持给这些孩子们设计音乐教育课程，而他的女儿则带着上海城市交响乐团的志愿者们，每周六雷打不动地免费为这些孩子们教育培训。

经过长达数年的音乐教育，如今用曹小夏的话来说，“他们的耳朵已经被打开了，他们可以开始接受外面传来的声音了”。既然能听外面的声音，那这些本充耳不闻的孩子们就逐渐愿意接受这个世界传输给他们的内容，然后慢慢地尝试与人沟通，与人交流。但是对于曹小夏来说，前面的这几步已经颇有效果，那未来改如何走才式关键。“我们一直在说平等，那对于自闭症来说他们也需要平等，也需要一个社会的认可，”曹小夏不无感叹地说道，“如果有一天这些孩子能够通过自己的劳动，找到属于自己的工作岗位，自食其力，那才是对于自闭症孩子本身以及家庭真正的平等。”