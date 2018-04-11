中国是全球经济发展的重要推动者和国际经济秩序的维护者

国家发改委

中国是全球经济发展的重要推动者

和国际经济秩序的维护者

中国国际经济交流中心副理事长 魏建国

当今世界，正出现一股主要源自美国的逆全球化浪潮。近期美国发起的针对中国和世界其他一些国家的贸易保护主义措施就是明证，对此中国不得不进行有力的反击。但中国对外开放的大门敞开着，中国始终是全球经济发展的重要推动者，也是国际经济秩序的重要维护者。

作为世界上人口最多的国家，中国的发展对世界发展本身就具有重要意义。改革开放以来，中国经济进入了快速发展阶段，近四十年的平均增速高达9.5%，使中国经济和社会的面貌发生了翻天覆地的变化，使九成以上的中国人脱离了贫困。据统计，中国的农村贫困人口从1978年的7.7亿减少到2017年的3000多万，减少了7.4亿；贫困发生率从97.5%下降到2017年的3.1%；中国的减贫人口为全世界减贫贡献了76%的份额。中国减贫所取得的成就，得到了联合国、世界银行等国际组织的高度肯定。随着中国经济的快速发展，中国经济占世界经济规模的比重越来越大，对世界经济发展的贡献也随之提升。2008年国际金融危机以后，中国经济增长为世界经济注入强劲动力，对全球经济增长贡献率超过30%，成为对世界经济增长贡献最大的国家，为全球发展做出了突出的贡献。

中国经济发展不仅直接对世界经济增长做出了贡献，还通过外贸和投资带动了世界各国的经济发展。2017年中国是世界第一贸易大国，货物进出口贸易额达到27.79万亿元，折合4.10万亿美元；已经是包括美国在内的120多个国家和地区的最大贸易伙伴。2017年中国进口额达12.46万亿元，同比增长18.7%；折合1.84万亿美元；特别是从发展中国家进口了大量货物，有力地拉动了相关国家的经济增长。2017年从欧盟、美国、日本、东盟等经济体进口均呈现两位数的增长，自巴西、印度、俄罗斯的进口增长率在30%以上，对巴西、俄罗斯扭转此前的经济下滑起到了重要作用。近年来，我国对外投资快速增长，对相关国家和地区的经济增长和产业发展起到了明显的推动作用。2006—2016年十年间，我国非金融类对外直接投资额从176.3亿美元增加到1812.3亿美元，增长了约10倍，对相关国家特别是亚洲、非洲一些发展中国家的投资，在促进经济发展方面发挥了重要作用。

中国作为世界上最大的发展中国家，通过自身的影响力，在维护全球经济秩序方面发挥了重要作用。中国积极参与联合国及世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等多边框架下的国际经济合作。近年来，随着美国逆全球化思潮的升温，美国对于国际经济体系建设越来越持消极态度。美国对以世界贸易组织为基础的国际贸易多边架构建设态度消极，美国贸易代表甚至曾公开呼吁放弃多哈回合谈判，在中国等广大发展中国家的努力维护下才没有被接受。特别是特朗普总统上台后，美国先后宣布退出全球应对气候变化的《巴黎协定》和联合国教科文组织，对国际秩序产生了较大冲击。针对美国退出巴黎气候变化协定，中国与欧盟国家通力合作，公开表达了对《巴黎协定》的坚定支持，使其有望继续保持生命力。

近年来，中国还通过积极参与全球治理，提出关于全球治理的提议和方案，在制度化建设方面发挥了积极作用，促进了全球经济的稳定发展。我国提出了筹建亚洲基础设施投资银行、共建“一带一路”等倡议，得到了国际社会的积极响应和广泛参与。习近平主席2013年10月初在APEC有关会议上发出筹建“亚投行”倡议后，得到了一大批国家和地区的积极回应。2015年6月29日《亚投行协定》正式签署，半年后协定生效，亚投行宣告成立；2016年1月16日，亚洲基础设施投资银行正式开张。如今，亚投行成员总数增至80个，已遍布各大洲；既包括了发达经济体，也包括了一批新兴经济体和发展中国家。此外，我国与其他四个金砖国家共同发起成立金砖国家新开发银行。通过这些倡议和举措，对完善国际金融体系产生了明显作用，对于全球治理体系的改革和建设产生了重要推动力。

2013年9月和10月，习近平主席先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议，得到国际社会的高度关注和有关国家的积极响应；2016年11月17日，联合国193个会员国协商一致通过决议，欢迎共建“一带一路”等经济合作倡议，呼吁国际社会为“一带一路”建设提供安全保障环境；2017年3月17日，联合国安理会一致通过第2344号决议，呼吁国际社会通过“一带一路”建设加强区域经济合作。2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，取得丰硕成果。5年来，我国已同80多个国家和国际组织签署“一带一路”合作文件，涵盖互联互通、产能、投资、经贸、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等合作领域。“一带一路”建设将为世界经济发展带来重大机遇，对促进全球包容性发展将起到积极的作用。

前不久，美国发起了主要针对中国的贸易保护主义措施，近日美国总统特朗普声称有可能扩大对中国商品提高关税的范围，这些举动必然会对国际贸易的发展产生负面影响，有可能使来之不易的国际贸易良好发展势头付诸东流。对此，中国不仅将出台针对性的反制措施，同时还要充分发挥我国的国际影响力、感召力，团结支持国际贸易发展的各方面力量，反对美国的贸易保护主义措施，更加积极地参与全球治理体系改革和建设，贡献更多中国智慧、中国力量，为维护和促进世界经济稳定发展作出更大贡献。

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