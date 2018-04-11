国家发改委

推动对外开放再扩大 促进新时代合作共赢

中国宏观经济研究院对外经济研究所

杨长湧 李大伟

习近平总书记在博鳌论坛的重要讲话，全面深刻地展示了我国对外开放的新愿景、新部署、新担当和新举措，是新时代对外开放再扩大的宣言书。这是经济高质量发展、建设现代化经济体系的必由之路，也是彰显大国责任、推动经济全球化造福世界各国人民的必由之路。新时代对外开放再扩大，继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略，更好地统筹国际国内两个市场、两种资源、两类规则，以高质量引进外资、积极主动扩大进口和优化推进多元化出口与投资为重点，积极推动资本、商品、技术等自由有序流动，回应国际社会关切，顺应全球化深入发展大势，既更好地发展自己，又减少摩擦、实现合作共赢，为努力构建人类命运共同体做出更大贡献。

一、新时代对外开放再扩大，需要继续引进外资

继续引进外资有利于经济高质量发展。改革开放40年来，外资企业成为我国国民经济的重要组成部分，对我国扩大资本和外汇供给、引进技术、引进人才和推进市场化改革发挥了重要作用。当前，我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。同时应当看到，我国不少产业领域与发达经济体在技术、管理、效益等方面还存在差距。面向各领域的优质跨国企业，继续扩大利用外资，提高引进外资的质量和效益，有利于我国利用全球资源推动供给侧结构性改革，通过引进消化吸收再创新与自主创新相结合跟上全球科技进步步伐，推动完善微观层面的现代企业制度和宏观层面的市场经济制度，促进经济高质量发展。这也有利于发达经济体企业发挥既有技术优势，在市场交换中实现自身价值。

大幅放宽服务业市场准入是当前引进外资的重点。我国服务业对外开放相对滞后，产业整体发展水平有待提升，仍是经济发展和结构升级的“短板”。世界500强跨国公司在我国的服务业投资规模和质量远逊于制造业。大幅放宽服务业市场准入，放松乃至取消股比和业务范围等限制，是当前我国高质量引进外资的重点。去年底，有关部门已宣布银行、证券、保险放宽外资股比限制，我们将进一步放宽或取消基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，在设立形式、股东资质、业务范围、牌照数量等方面给予外资企业更大空间，有序开放银行卡清算等市场，统一中外资银行市场准入标准。还将扩大电信、医疗、教育、养老等服务业领域开放。把自贸试验区和自由贸易港作为服务业开放的高地，对标发达经济体FTA和国际自由港规则标准，发挥示范带动效应，促进我国服务业发展和产业结构升级。

全面放开制造业市场准入仍是引进外资的重要任务。我国制造业开放较早、程度较深、发展较快、竞争力较强，但一些大件重型产品领域，如汽车、船舶、飞机制造等少数行业，仍存在外资股比限制。这些限制不利于内资企业加快改革创新。我们将放宽或取消汽车、船舶、飞机等领域的外资股比限制作为全面放开制造业的重点，特别是尽快扩大汽车行业对外开放，以开放促改革促发展，在市场竞争中推动改革创新，优化资源配置、扩大优质产品供给，促进相关制造业领域迈向中高端。

我国引资与引技引智以企业为主体、以加强知识产权保护为基础。当前，一些发达经济体对我引资引技引智中的知识产权保护提出关切。事实上，我国一直按照WTO承诺和完善社会主义市场经济体制的需要，主动加强知识产权保护，成就是有目共睹的，不容罔顾事实的否定。应当看到，加强知识产权保护是引资引技引智的重要基础。我们将进一步健全企业为主体、遵循自愿平等市场交换原则的引资引技引智机制，全面增强各类企业特别是大型企业掌握和运用国际商业规则的水平，在国际通行规则下有效推进我国企业和国外跨国公司开展资本、技术和人力资源合作。加快新兴领域和业态知识产权保护制度建设，为我国在新一轮科技革命中推进创新能力开放合作打好坚实基础。国家已重新组建知识产权局，这是保护知识产权的重大举措。我们将加大知识产权侵权违法行为惩治力度，大幅度提高侵权违法成本，创造若干经典判例，彰显我国保护合法知识产权的决心和作为。同时，同合作方进一步加强合作，有效保护我国企业的知识产权。

创造更有吸引力的投资环境才能更好地引进外资。习近平总书记指出，投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。当前，主要经济体正在掀起新一轮引资竞争，背后是投资环境的竞争。为了在这一轮竞争中赢得主动、赢得未来，我们将通过对外开放再扩大、深化改革再出发，实现比较优势从要素成本向国际化法治化投资环境的转变。尽快修订外商投资负面清单，全面落实准入前国民待遇加负面清单的管理制度。加快自贸试验区改革创新经验的复制推广，探索建设中国特色自由贸易港。继续推进放管服改革，用政府权力的减法换取市场活力的乘法。加强同国际经贸规则的对接，增强透明度，鼓励竞争，反对垄断。

二、新时代对外开放再扩大，需要更加积极主动扩大进口

扩大进口是让世界分享中国发展机遇的主渠道之一。国际贸易史告诉我们，各国依托自身的比较优势参与国际分工，通过贸易的方式互通有无，是推进全球化深入发展、实现共同发展的主要渠道。习近平总书记指出，中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。我国依托巨大的经济规模、优良的市场环境积极扩大进口，将为世界各国基于各自要素禀赋发展特色优势产业提供巨大的市场，为全球经济包容可持续增长做出更大的贡献。

扩大进口是适应我国居民消费结构转型升级的需要。随着我国居民收入水平的提高，居民消费正在由传统的模仿式、排浪式、生存型消费模式向新型的个性化、多样化、发展型消费模式转变，对于健康饮食、医疗康复、信息通讯、文化创意等领域优质特色商品的消费需求持续高速增长。积极扩大汽车等耐用消费品、优质药品、保健品、智能信息终端、文娱用品乃至特色食品工艺品等进口，完全符合我国居民消费需求升级的方向，对于满足我国人民日益增长的美好生活需要、提升广大人民群众的幸福感和获得感有重要意义。

扩大进口对推动供给侧结构性改革有重要作用。从供给侧看，高端物质资本、先进技术等高端生产要素相对不足已成为制约供给质量提升的重要因素。以市场为主体，有效扩大先进技术装备、优质零部件、重要能源资源等生产要素的进口，有利于优化我国生产要素结构，扩大有效优质产品供给。大幅度提高生产效率，促进供需平衡向更高层次跃升。

扩大进口需要中国与世界的共同努力。一方面，我国将基于WTO原则，加快降低汽车、药品、保健品、化妆品等优质消费品和仪器仪表等高端资本品的关税水平，加强检验检疫等领域的国际合作，积极推进进口通关便利化，加快加入WTO《政府采购协定》进程，有效促进进口。另一方面，世界各国特别是发达经济体也应摈弃偏见，有效放宽对华高技术商品出口管制，共同分享中国这一世界最有潜力的市场。

三、新时代对外开放再扩大，需要坚持互利共赢原则以企业为主体优化推进多元化出口和投资

当前，我国已经拥有了一批研发能力强、产品质量好、品牌价值高、国际化经营理念完善的优质企业。这些企业通过出口和投资等方式参与全球经济分工，有利于提高全球生产要素配置效率，推动全球生产可能性曲线向外延伸。

从出口看，我国企业将立足于自身比较优势，大力提升出口产品技术水平和质量，积极发展跨境电子商务等贸易新业态，不断推进出口市场多元化，在塑造优质中国品牌的同时有效提高各国消费者福利，实现互利共赢。

从投资看，我国企业将基于自身发展战略，以“一带一路”为重点稳步扩大国际产能合作，积极参与东道国基础设施建设和设立海外研发中心、营销平台和生产基地，在成长为世界一流的跨国公司过程中，为东道国改善基础设施状况、提升产业发展水平和促进就业做出更大贡献。

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