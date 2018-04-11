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新华社北京４月１１日电 题：从博鳌，世界收获信心

新华社记者郑汉根

国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式并发表主旨演讲，向世界发出中国坚定不移深入推进改革开放、坚定维护国际多边体系、推动亚洲和世界各国合作共赢的时代强音。

在当今世界依然面临诸多不稳定不确定因素的情况下，国际社会再次从中国宣示中受到鼓舞，从中国担当中收获信心。

中国巨大的发展成就给世界带来信心。改革开放４０年来，中国成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国……中国取得的历史性成就让世界惊叹。在对外开放中，中国始终致力于与世界各国合作共赢，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。巴基斯坦总理阿巴西点赞改革开放４０年来中国的快速发展，认为这“改变着世界经济的面貌”。

展望未来，中国前行步伐更加稳健有力，将持续带给世界广泛深入的正面外溢效应。蒙古国总理呼日勒苏赫说，相信随着经济社会进一步可持续发展，中国将为世界作出更多贡献。

中国不断推进改革开放给世界带来信心。瞩望未来，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等一系列扩大开放的重大举措，令国际社会充满期待。澳大利亚前贸易部长克雷格·埃默森认为，中国采取扩大进口举措令世界“备受鼓舞”。美国《华尔街日报》评论说，中国承诺在金融业和制造业领域放宽市场准入，表明中国致力于捍卫自由贸易体系。

作为连续多年对世界经济增长贡献率超过３０％的大国，中国进一步扩大开放对于世界无疑意味着巨大利好。法国前总理拉法兰表示，相信中国的开放力度会越来越大，这对法国企业来说是非常好的合作机遇。

中国追求全球福祉的信念与行动给世界带来信心。维护多边主义，推动全球治理更加完善，推动构建人类命运共同体，深入推进“一带一路”建设，中国作为“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”的大国形象在国际上日益深入人心。

倡导和平合作、开放融通、变革创新，从博鳌发出的中国宣示激起强烈回响。国际货币基金组织总裁拉加德呼吁，各国对中国领导人倡导的理念和提出的开放措施“应以同等务实的态度”予以回应。

中国坚定维护多边合作，坚决反对贸易保护主义和单边主义，成为多边体系中“稳定的灯塔”。联合国秘书长古特雷斯称赞中国已成为多边主义的“最重要支柱”和促进世界和平与发展“不可或缺、值得信赖的重要力量”。

改革开放４０年，自信中国继续前行。在“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的同时，中国“为世界谋大同”的情怀始终不渝，行动务实有力，日益成为世界的信心之源。（网站首页图：新华网图片）

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