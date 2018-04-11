习近平会见蒙古国总理

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平10日在海南省博鳌国宾馆会见蒙古国总理呼日勒苏赫。

习近平指出，中方始终将中蒙关系放在周边外交重要位置。我们将推动建设人类命运共同体，继续按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，深化同蒙古国的关系。当前，中蒙关系处在新的历史阶段。双方要本着互信、合作、共赢原则，抓住机遇，推动中蒙全面战略伙伴关系向前发展。

习近平强调，双方要切实尊重和照顾彼此核心利益。中方一贯尊重蒙古国的独立、主权、领土完整，尊重蒙古国人民自主选择的发展道路。中方愿同蒙方密切高层交往和各层级往来，抓住“一带一路”倡议同蒙方“发展之路”倡议对接带来的重要机遇，拓展各领域合作和人文交流。中方欢迎蒙方积极参与上海合作组织活动及发展。

4月10日，国家主席习近平在海南省博鳌国宾馆会见蒙古国总理呼日勒苏赫。 新华社记者 李涛 摄

呼日勒苏赫表示，习近平主席发表的重要演讲给人留下深刻印象，您倡导开放包容的发展为包括蒙古国在内的各国带来更广阔的机遇。加强对华合作是蒙对外政策的优先方向。蒙方赞同相互尊重是两国关系的政治基础，坚定奉行一个中国政策，坚定认为台湾、西藏是中国不可分割一部分，台湾问题、西藏事务是中国内政。蒙方支持“一带一路”倡议，愿加强蒙中发展战略对接及各领域合作。蒙方高度赞赏中方为维护朝鲜半岛及东北亚地区和平稳定做出的重要贡献。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。