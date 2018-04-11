李强会见李显龙：进一步打开大门，发挥中心城市集聚辐射作用

本报讯 中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天下午（4月11日）会见了新加坡总理李显龙一行。

李强代表中共上海市委、市政府和全体上海市民，对李显龙总理访沪表示热烈欢迎，并详细介绍了上海经济社会发展情况。他说，习近平主席同总理阁下日前在博鳌举行友好会见，确立了中新关系下一步发展的大方向，必将为深化两国友好合作产生巨大推动作用。上海是中国改革开放的一个窗口，开放是上海最大的优势。今年是改革开放40周年，我们将按照中央对上海的要求，坚定改革开放再出发，进一步把大门打开，深化改革探索，发挥中心城市集聚辐射作用，大力推动长三角一体化发展，更好代表国家参与国际竞争合作。上海与新加坡交流交往频繁、合作基础良好，希望通过总理阁下此访，促进双方在人文、教育、科技、城市治理和经贸等领域交流合作。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，这是中国主动向世界开放市场的重大举措，欢迎包括新加坡在内的世界各国积极参与，共享合作机遇，实现共赢发展。

李显龙说，习近平主席在博鳌亚洲论坛的主旨演讲，向世界展示了中国改革开放的新前景。我们很高兴看到改革开放以来，中国、长三角和上海取得巨大发展进步。上海是新中两国经济合作的重要节点城市，双方在政府、企业、民众各层面合作空间很大。我们十分关注长三角一体化发展，期待这将为双方合作带来更多机遇。希望进一步拓展在创新研发、城市治理、经贸投资、教育人文等领域交流合作，携手实现共同发展。

中国驻新加坡大使洪小勇，上海市领导诸葛宇杰、许昆林参加会见。