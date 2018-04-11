李强应勇同陕西省党政代表团座谈：共同为落实国家战略发挥更大作用

本报讯 由陕西省委书记、省人大常委会主任胡和平，省委副书记、省长刘国中率领的陕西省党政代表团，4月10日至11日在沪考察访问。今天下午（11日），上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇与陕西省党政代表团举行两地经济社会发展座谈会。

李强代表上海市委、市人大常委会、市政府、市政协，对陕西长期以来给予上海的支持表示感谢。他说，上海和陕西虽远隔千里，但情谊交融。当前，上海正按照以习近平同志为核心的党中央对上海的指示要求，全力推进新一轮城市总体规划，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，努力推动高质量发展、创造高品质生活。我们深切感到，上海惟有更好围绕国家大局、服务国家战略，深化同各兄弟省区市的合作，才能共同实现更大发展。上海与陕西近年来经贸合作关系日益密切，陕西优势特色明显，发展态势强劲，面向未来，两地合作空间更为广阔。推进“一带一路”倡议、深化自贸试验区建设以及全面创新改革试验等一系列共同机遇将两地更为紧密地联系在一起，希望进一步深化沪陕两地产业合作，加强科教、医疗、文化等全方位交流，分享经验，携手发展，共同为落实国家战略发挥更大作用、作出更大贡献。

胡和平说，上海是我们党的诞生地，是全国改革开放的排头兵、创新发展的先行者,也是现代化国际大都市。近年来上海认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥引领全国发展的作用，推动全市工作取得显著成就。这次陕西省党政代表团到上海，就是要重温党的初心和使命，学习上海的好经验好做法，推动新时代追赶超越有新气象新作为。长期以来上海在资金、技术、人才、管理等方面给予了陕西无私帮助和大力支持，特别是上世纪五十年代交通大学等一批大学、科研院所、企业从上海迁往陕西，为陕西发展作出了重要贡献，在此过程中形成的“西迁精神”已经成为激励陕西干部群众的宝贵精神财富。站在新时代，希望陕西和上海继承友好传统、发挥各自优势，在高质量发展、改革开放、科技创新、现代金融、自贸区建设、“一带一路”建设、干部培训等领域进一步加强协作，不断开拓两省市合作共赢新局面。

上海市领导殷一璀、董云虎、尹弘、周波、诸葛宇杰，陕西省领导梁桂、王永康、钱引安、魏增军，西安市政协主席岳华峰参加座谈会。

座谈结束后，陕西省还举行了陕西-上海合作项目推介会，包括高端装备制造、科技金融创新、新型城镇化等领域的21个项目现场签约。