新华社评论员：中国开放的大门必将越开越大——二论习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲

来源：新华网

新华社北京４月１１日电 题：中国开放的大门必将越开越大——二论习近平主席在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式主旨演讲

新华社评论员

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式上，习近平主席高瞻远瞩、审时度势，顺应世界潮流，宣示新时代中国扩大对外开放的坚定决心和重大举措。开放共赢的中国方案，正确而有力地回答了“开放还是封闭，前进还是后退”的时代之问，赢得国际社会的广泛认同和赞誉。

“肯取势者可为人先，能谋势者必有所成。”当今世界，和平合作的潮流滚滚向前，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁，唯有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。开放融通的潮流滚滚向前，开放带来进步，封闭必然落后，推进互联互通、加快融合发展成为促进共同繁荣发展的必然选择。变革创新的潮流滚滚向前，谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。只有与时俱进、革故鼎新，才能推动人类社会向前发展。

纵览世界风云变幻，回望中国百年沧桑，“开放”都是一个解码兴衰荣辱的关键词。改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。４０年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折，书写了国家和民族发展的壮丽史诗。中国坚定不移扩大开放，既是历史经验的深刻总结，也是面向未来的战略抉择。世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，经济全球化已成不可逆转的时代潮流，未来中国经济的高质量发展，必须在更加开放条件下才能实现，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。

坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，中国的立场和行动一以贯之。从推进“一带一路”建设，到推动构建开放型世界经济，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖，与各国共商共建共享，坚持走开放融通、互利共赢之路。在主旨演讲中，习近平主席宣布中国扩大开放的一系列重大举措，涵盖放宽市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等多个方面，在全球引起热烈反响。这些重大举措，彰显了新时代中国主动开放的坚定意志和坚强决心，是中国按照自身发展节奏、顺应时代潮流作出的务实之举。“屹然砥柱立中流”，在单边主义和贸易保护主义抬头、多边贸易体制遭遇挑战的形势下，中国作为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，高举贸易投资自由化旗帜，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，用实际行动为国际贸易增长和世界经济发展提供了有力支撑，必将惠及世界各国企业和人民。

开放是最宽广的胸怀，共赢是最高超的智慧。聆听习近平主席约４０分钟的主旨演讲，各国嘉宾报以１５次热烈掌声。国际货币基金组织总裁拉加德赞赏演讲“为当今世界增加了确定性和希望”，东盟秘书长林玉辉期待“与中国共同致力于维护自由贸易”，蒙古国总理呼日勒苏赫认为中国发展“为各国带来更广阔的机遇”……国际社会的积极评价，既是对中国开放政策投下的赞成票，也折射出开放共赢是大势所趋、人心所向。

“开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。”博鳌亚洲论坛永久会址东屿岛，像一只游向大海的巨鳌，向太平洋张开双臂，向世界敞开怀抱。从博鳌扬帆再起航，始终保持海纳百川的胸怀，激发变革创新的勇气，中国对外开放一定会打开一个全新的局面，中国与世界的合作共赢一定会写下更精彩的篇章。

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新华社评论员：中国改革开放一定能成功——一论习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲

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