双雄蓄势待发，CBA静候新冠军

文/吴文俊 图/黄 欣

辽宁本钢：第七次争冠

“好好打，这一次总冠军不要再丢了！”半决赛第五场，辽宁男篮攻克广东宏远的主场，易建联与郭艾伦拥抱致敬，并对后辈说出了这番祝福。至此，这场系列赛的总比分被定格在了4∶1，辽宁队第七次晋级总决赛。

在前六次的总决赛之旅中，辽宁均败北。其中前三次总决赛，他们面对“铁军”八一队，一场未胜，三次都被对手横扫出局。2007-2008赛季，辽宁队与广东队会师总决赛，终于取得总决赛首胜，但仍以1∶4败下阵来。而在2014-2015，2015-2016两个赛季，辽篮在总决赛中先后输给了北京与四川，两度与总冠军擦肩而过，六夺联赛总亚军也创下了CBA历史最多亚军数的尴尬纪录。

去年9月，辽宁男篮历史上首次夺得全运会男篮成年组冠军，球队历史上首座全国冠军奖杯算是帮助球队跨过了心理关。尽管本赛季球队遭遇伤病侵袭，但如今状态愈发火热，第七次站上总决赛的舞台，辽宁男篮誓要摆脱“千年老二”的名号。但换个角度来看，六次征战总决赛，其中两次发生在近三年，丰富的征战经验会让球队将士们受益良多，在处理一些关键球的时候也会更果断。

客观而言，本赛季确实是辽篮冲击总冠军的最佳时机。常规赛两战决赛对手广厦，辽宁队获得一胜一负，两队的阵容构成和整体实力也不相上下，除了经验优势外，辽宁队早早晋级也为球队争取到了充足的休整时间，让球队得以在体能和伤病上有所缓冲，同时也可以通过这段时间总结不足，并对对手做出针对性的计划。

辽宁和广厦此前都未曾染指总冠军，因此，不论最终谁胜谁负，CBA联赛都将迎来新冠军。



浙江广厦：头一回冲击

2017-2018赛季CBA半决赛最后一场比赛昨晚决出胜负，浙江广厦主场105∶95战胜山东男篮，在CBA历史首个抢七决战中脱颖而出，挺进总决赛。总决赛采用7战4胜（2-2-1-1-1）的赛制，首场较量将于4月15日展开。

尽管连续两轮都与对手鏖战至系列赛最后一场，但对于广厦而言，晋级总决赛是球队成立至今的最好成绩，面对即将来临的队史首个总决赛之旅，广厦将士志在更大的突破。

浙江广厦一直是联赛强队，但球队自2009-2010赛季首轮完胜江苏之后，就再也没能突破首轮。本赛季虽然首轮就遭遇深圳队的顽强抵抗，但仍以3∶2的总比分淘汰对手，克服首轮魔咒。

比较广厦和辽宁的阵容，实力难分伯仲，两队都拥有联赛最好的外援组合，不过相比于辽宁王牌外线外援哈德森的超强个人能力，广厦福特森以及博洛西斯的内外组合则更加全面，尤其是传球策应的能力，很好地串联起了球队进攻，这也让广厦招牌的团队进攻得以发挥。

本土方面，林志杰的状态将会决定球队的外线战斗力，包括刘铮、赵岩昊以及李京龙等三分手们则需要把握每一次外线空位的机会，对阵辽宁的国字号外线组合，如何限制郭艾伦和赵继伟，同样需要广厦好好布置针对性战术。不过内线方面，除了胡金秋外，广厦再无可靠的核心，在韩德君、李晓旭的强势内线面前，容易被对手针对。

上赛季的季后赛，广厦首轮遭遇辽宁，最终以1∶3的总比分惨遭淘汰，不过当时球队的年轻人们都太过青涩，经过又一个常规赛季的磨练，如今这支广厦男篮完全具备与辽宁男篮扳手腕的实力。