环崇明岛自行车巡回赛 四月下旬在沪举行

晨报记者徐明报道 2018年环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛将于4月26日至28日在上海市崇明区举办。整个赛事历时三天，赛事是国际自行车联盟认定的世界顶级女子职业公路自行车比赛。

环崇明岛国际自盟女子公路世界巡回赛最早可追溯到2003年，是中国为数不多的延续性强、赛事级别连年逐升的世界级品牌赛事。今年，国际自盟在全世界共设23站赛事，崇明站是第10站，是中国（崇明）、美国等7站多日赛的首站，也是亚洲唯一一站多日赛。赛事总赛程约359.3公里。

根据国际自盟2018年的最新规定，女子世巡赛仅提供2个国家队参赛名额，其他均为职业注册车队，最大程度提升参赛车队的整体水平。参赛的16个国家和地区的18支车队，均为2017赛季世界排名前列的车队。

本次参赛的108名运动员分别来自30个国家和地区，队员实力远超往年。本次比赛贯彻“政府主导、社会参与、市场化运作”原则，以举办品牌体育赛事为平台，着力打造上海精品体育赛事，达到宣传上海城市形象、扩大赛事影响力、充分展示崇明世界级生态岛建设成果的目的。赛事将在央视五套进行为期3天的全程直播。