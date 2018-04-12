影片将于明天上映-《湮灭》恐怖又惊悚 儿童需家长陪同观影

晨报记者 陆乙尔

“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”，这行字出现在将于明天在内地上映的科幻电影《湮灭》诸多网络售票界面上。这部改编自打败《三体》获得星云奖的同名小说的电影，融合了科幻、奇幻、悬疑、恐怖、惊悚等诸多元素，如今又成为继《金刚狼3：殊死一战》之后第二部出现类似官方提示的上映影片。无论是影院方还是观众，对这样的“友情提示”喜闻乐见。

引进片送审需过两轮

细心的影迷知道，一些在内地上映的影院版电影片长与国外上映的版本会有所不同，比如即将上映的《湮灭》，据豆瓣显示，内地院线版为114分钟，原版片长则为115分钟。实际上这是片方针对内地院线放映环境对上映版本进行了调整。

据资料显示，一般来说，片方将电影送审后会进行两轮审查。第一轮审查一般只在大关节上予以把控，由于整个流程耗时长，很多想要在内地同步上映的外国大片经常会送审还有绿幕的粗剪版本。第一轮审查完，片方拿到“龙标”公映许可证和形式上的“技术合格证”（方便贴片制作，实际上并未拿到）之后，再去制作数字放映介质（DCP）的母盘。第二轮审查则是技审，审片人看到的是影片的最终版本，跟观众看到的版本一样。只有等技审通过之后，影片才能最终上映，若技审一次没通过，又离上映还有足够的时间，片方可以进行修改后再次提交审查。

去年3月《电影产业促进法》正式实施后，《金刚狼3：殊死一战》 是第一部片方与发行方主动提醒“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”的影片。而从最终内地上映版本来看，片方在提醒这一举措前就做足了准备，提交审查的版本即院线上映版相比美国版删减了14分钟，删减片段多为血腥暴力的镜头，像金刚狼用钢爪刺进敌人胸口和脖子的正面镜头、注射药物后在树林“大开杀戒”的镜头，还有一些伤口比较狰狞的尸体镜头都被删去。前段时间上映的《水形物语》，其中有些人体裸露的镜头也进行了调整。

除了避免过于暴力或裸露，片方为了提升观影体验也会进行删减。比如去年大火的《摔跤吧！爸爸》，相比印度版169分钟的时长，140分钟的内地版本是在阿米尔·汗本人监督下剪辑完成的。删掉的20分钟内容主要是配合主题歌出片头字幕，表现印度民间摔跤手、向印度传统摔跤运动致敬的场面，还有少部分笑话和典故，删减后并不影响观众对影片的理解，反而避免了节奏过于拖沓。

从一些进口片最终上映情况来看，顾虑到观影人群年龄分布较广的现实情况，大多片方会主动删减过于血腥暴力、涉及情色或鬼神迷信，或者过于冗长的镜头。

《湮灭》剪了一分钟

《湮灭》是继《金刚狼3：殊死一战》 后第二部引进方和发行方主动进行观影提示的影片。上周，中国电影股份有限公司和北京电影发行分公司针对各院线和影院公司发布了通知，通知称：根据《电影产业促进法》及相关规定，要求该影片在影城售票窗口及电商平台显著位置注明，“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”。

中国观众对《金刚狼3：殊死一战》比较熟悉，《湮灭》则是根据杰夫·范德米尔小说《遗落的南境·湮灭》改编，讲述了生物学家莉娜为调查丈夫曾经的遭遇，自愿加入科学考察探险小队，研究美国境内被检疫隔离的生态灾害X区域的故事。

影片大体情节与一般的冒险科幻片区别不大，发行方主动进行观影提示的原因，大概在于该片在科幻的基础上加入了惊悚元素。片中，X区域的各种神秘事件让人“细思恐极”，由于动植物和人类的基因被折射，出现了各类“奇异物种”，比如头顶花枝形成镜像的双胞胎小鹿、融合了藻类基因的透明鱼、融合了鲨鱼基因的鳄鱼、会说人话的熊、人形植物等。整个影片氛围较为诡秘，加上这些容易产生惊吓效果的物种设计，儿童在家长陪同下观看的确十分必要。

同时，由于影片还未上映，《湮灭》 被删减的一分钟包括哪些镜头仍然未知。不过根据同类型影片的情况来看，删减的极有可能是片中探险队员割开腹部查看异物、或者熊吃人这样比较血腥的镜头。

提醒有利于影院和观众

发行方提醒后，据记者调查，影院方和网络售票平台方基本都做出了反应。记者查阅了目前淘票票、猫眼等一些主流网络售票平台，《湮灭》 售票界面显眼处都标注了“小学生及学龄前儿童应在家长陪同下观看”这一行字。

影院方面，UME国际影城新天地店工作人员告诉记者，现场售票处摆放了提示牌，大厅播放的预告片上也加上了提醒字幕，同时，检票口的工作人员之后如果看到有儿童来观影也会加以提醒。

实际上，无论是观众还是影院方，对这样的观影提示都非常支持。拿春节档的《红海行动》为例，尽管导演在采访时表示已经进行了删减，但由于上映前并没有类似提示，第一批带孩子或老人去观看的观众表示，影片对于恐怖组织的行动展现得非常真实，没有心理准备的情况下，看到一些打斗或爆炸后尸体横陈的场面过于血腥，“心脏有点受不了”。

先前像《生化危机：终章》《普罗米修斯》 等类似影片上映时，有些不太清楚影片刺激程度的观众带孩子来观影，这时候其他观众可能会受到儿童哭闹或者提前离场的影响。影院方也希望通过事前提醒，不仅能照顾到小观众，也能给影迷更好的观影体验。