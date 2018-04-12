朱美虹

高分日剧翻拍中国版，有了黄磊主演的 《深夜食堂》（豆瓣评分最低时2.3）垫底，刚刚开播的网剧《北京女子图鉴》能有7.3的成绩，算是个不错的开局了。

去年一大波中韩合拍剧、韩剧翻拍剧遭搁置，日剧翻拍忽然成了新风向，呼啦啦地来了：《问题餐厅》《求婚大作战》《约会恋爱究竟是什么》没引起多大声响，反倒是期待值最高的 《深夜食堂》 一石激起千层浪，遭遇了强烈差评。

翻拍日剧，集数翻倍是起码的，否则11集的国产剧，制作方不必掐指算也知道亏死无疑。其实在海外剧中，日剧和英剧是最为短小精悍的，每一集的节奏摆在那儿，一注水，节奏不对了，怎么看都会有点怪怪的。你看就算是《纸牌屋》，英剧三季共12集，美国人拿去折腾成每季13集，质量是一季不如一季，难逃烂尾结局（今年终于要播第六季大结局了）。而搬了日式居酒屋外壳的《深夜食堂》之所以被疯狂吐槽，除了这个因素外，更有无孔不入的广告植入、浮夸的表演，以及最关键的一点——没抓住原作的灵魂，即社会边缘人物沉浮于都市的悲欢。没有了内核，就算情节舞美再相似，不过是画虎不成反类犬罢了。

《北京女子图鉴》是网剧，没有谋求电视台播出，至少首先对于观众群体的认知是对了。从目前放出的6集来看，人物设置和剧情走向与原版《东京女子图鉴》基本一致，在北京拼搏的小城姑娘重复着换公司、换男友的生活，也许是吸取了《深夜食堂》的教训，添加了饭局文化、改名求转运、整容、吃自助餐攻略等本土化元素，改编得还算中规中矩。

其实，日版中的女主角称不上讨人喜欢，爱慕虚荣的她蹬掉不求上进的暖男男友、傍大款甘当小三期待嫁入豪门，种种行径是不符合主流价值观的，但客观叙述的拍摄视角并不对此做道德评价。再看中国版，节奏慢了自不必说，某些照搬日版的剧情用中国逻辑说不通，比如原籍北京支边四川小城的母亲竟然会在女儿毕业后想方设法让她留在当地； 此外故事整体基调励志化温情化了，偷换概念后，女主角成了“想要得到什么就勇敢去做”的奋斗女孩，虽也有对LV的执着，但为了谋求观众的代入感，简化了人物的复杂性。这样的改动看似增进了观众接受度、实则是拉低了作品深度。

就这个题材来看，真的有必要授权翻拍吗？“北漂”的故事那么多，还愁缺素材？制作方欲借IP宣传造势预热剧集，这可以理解，但我们就这么不自信？抑或只是因为懒？据说，继“北京”之后还有《上海女子图鉴》，这不就是奔着别浪费一鸡多吃去的嘛……

都市剧植根的是当地社会，如果粗暴地连根拔起移植到另一块土壤，无论栽培者如何小心呵护，南橘北枳在所难免。既然如此，利用当地的水土培育独有的品种，岂不是更佳？