《21克拉》下周五上映-郭京飞、迪丽热巴为爱蜕变

记者 陆乙尔

晨报讯 由何念导演，郭京飞、迪丽热巴联袂主演的电影《21克拉》即将于下周五在全国上映。影片是两人首次合作，他们继续保持了在以往影视作品和综艺节目中自带的喜感，不仅“谈钱说爱”，还展露了一把喜剧天赋。

影片中，时运不济的“王抠抠”（郭京飞饰）与神经大条的“刘买买”（迪丽热巴饰）相遇，这对欢喜冤家经历过数场乌龙风波后摩擦出了爱情的火花。

《21克拉》原版话剧是导演何念打造的“三生三世爱情三部曲”的第三部。话剧自2010年公演后，曾先后进行过四轮全国巡演，演出超过300场。郭京飞、雷佳音、何炅、谢娜都曾参与过话剧演出。何念则一直活跃于话剧舞台，首度执导电影，他选择了把自己的热门话剧搬上大银幕。

电影版中，话剧男主角郭京飞再度出演王继伟一角，这是个为省钱无所不用其极的小演员，也是“非典型经济适用男”，贯彻省钱原则，还提出了“苛刻”的租房条件——安装独立的电表和水表，既不想占别人的便宜也不想被别人占便宜，别称“王抠抠”。迪丽热巴则延续其一贯的银幕形象，她饰演的刘佳音别称“刘买买”，是个购物狂，还放话“一颗21克拉的大钻戒就能换走自己的灵魂”。

影片提前点映后，许多观众表示郭京飞和迪丽热巴两位主演的“化学反应”很强，“不煽情也不苦情，反而是轻快、幽默的基调，两个对立的人设塑造得也不错。”也有观众直言喜欢这样轻松接地气同时又不乏感动的爱情电影，“有许多笑点和泪点，搞笑之余也动人。”