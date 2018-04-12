发卡规模大幅增长-信用卡成银行业绩增长明星

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

上市银行2017年年报陆续披露，2017年度各家银行经营进一步好转，在众多为银行业绩做出贡献的业务里，迅猛增长的信用卡业务，俨然已成为银行利润增长的明星。

分析人士表示，信用卡对银行利润率的贡献率不断提升,股份制银行的信用卡业务表现相对好于国有大型银行。

信用卡利润贡献显著

从目前已经公布年报的各家银行来看，2017年银行业净利润增速开始回暖，不同类型的上市银行，利润贡献点也不太一样。如净利息差的改善是2017年国有银行实现业绩良好的主要原因，而非息收入大幅增长则是股份制银行的业绩回暖的依靠。

然而，从各家银行不同业务对业绩增长贡献度来看，信用卡业务收入的大幅增长无疑是各家银行业绩增长的一大亮点。

以信用卡年交易额和年收入均列同业第一的招行为例，其2017年信用卡利息收入395.38亿元,同比增长22.44%；另外受益于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长，信用卡非利息收入149.13亿元，同比增长31.75%。

其它银行的信用卡业务也有类似表现，如信用卡业务则已经成为了中信银行利润增长的重要驱动器。2017年，该行营业收入1567亿元，同比仅微增1.86%，而零售收入543.47亿元，增长27.03%。其中，信用卡业务收入390.65亿元，同比增长53.17%，利息、非息、分期均快速增长，增幅达到13.36%、69.76%、63.26%。

此外，平安银行信用卡中心副总俞如忠介绍，该行信用卡为2017年零售业务利润贡献近52%。

“跑马圈地”速度不减

近年来，消费金融市场迅速壮大，为了抢滩信用卡富矿，各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。公开数据显示，2017年，工商银行依然稳居发卡总量第一名，发卡总量达到了1.43亿张，依然保持“宇宙行”地位不动摇，建设银行、招商银行分别以1.06亿张和1亿张（首次突破1亿张）紧跟其后。

发卡量依次排在这三大巨头之后的分别是农业银行（8481万）、中国银行（6822万）、交通银行（6243万）、广发银行（5700万）、光大银行（4526万）、民生银行（3874万）和平安银行（3834万）。

值得一提的是，平安银行是首次跻身这一阵营，其去年发卡量为1509万张，以126%的同比增幅领涨同行。民生银行去年新增发卡量1040.22万张,同比增长119.37%。

记者注意到，信用卡发卡量增幅较大的银行，科技驱动、线上发卡成为各家银行的不二法门。民生银行信用卡相关负责人表示，2017年抢抓市场机遇，依靠数据驱动和科技创新，加速推进信用卡业务发展。网申渠道获客成为信用卡规模拓展的主要途径，网申发卡量占新增发卡量的三分之二以上，借助智能审批决策平台，网申首卡自动审批率近90%。

招商银行表示，在信用卡方面，通过金融科技的有效推进，构建智能获客全流程体系，全面提升获客效率。同时聚焦移动端金融科技创新，以“打造第一消费金融App”为核心目标，全面提升掌上生活App经营能力。

赚钱才是硬道理

信用卡光靠“跑马圈地”还远远不够，对信用卡考核更重要的是活卡率、交易量以及信用卡创收等核心指标。近期陆续披露的上市银行年报显示，2017年银行信用卡交易量、利润贡献都大幅上涨。

从信用卡交易金额来看，招商银行以2.97万亿元的成绩（增长量保持在31%），名列第一名，超过了卡量在前的工商银行和建设银行。建设银行和工商银行，分别以2.6亿元、2.4亿元，名列第二、第三。值得一提的是，从增长量来看，建设银行仅有9.13%的增幅，而其它银行均有30%左右的增幅。或许可以从侧面反映出建行信用卡去年在鼓励持卡人消费方面力度欠点火候。

不管发卡量还是交易量有多大，赚钱才是硬道理，从几家发布信用卡业务收入的主要银行来看，招商银行以544亿元的成绩夺得了第一名，紧随其后的为建设银行和中信银行。