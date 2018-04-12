A股复合双底终于成型

晨报记者 韩益忠

由于市场对中美贸易战爆发的忧虑有所缓解，隔夜美股全线收涨，三大股指均大近2%。昨日开盘，沪深两市小幅高开，盘中超导、采掘服务、钢铁等板块涨幅居前，午后医药股、知识产权、黄金、军工、自贸港、高送转板块继续强势走强，大盘已经明显走出前期弱势徘徊格局。



矿机设备快速增长

矿山机械设备直接关系到我国金属、非金属和煤炭资源的开发利用，其先进性和现代化，在一定程度上反映了一个国家的工业化水平，也决定了矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展期重要作用。

近年来，我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建设的持续投入，对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长，刺激了矿石采选行业的固定资产投资，使我国采矿设备行业得到快速发展。

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国采矿设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2006-2017年我国采矿设备市场规模均保持快速增长趋势，行业销售额年均复合增长率达到20%。

有较强势自主品牌

根据机构测算，进口车关税若从25%逐步下降到5%时，C级车的价差比会明显降低，而B级车和A级车的价差比相对变化较小。因此，进口C级车关税下调，对国产高级轿车影响较大，进口A级车和B级车对国产A级车和B级车直接影响较小。对于购买者而言，C级车的降价，必然会对B级车产生挤出效应，从而带来自身销量的相对提升。

在全球化背景下，降低关税是大势所趋。经过多年发展，国内已经培育起自主品牌较为强势的多家整车企业，包括上汽集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车等。以上汽集团为例，从2017年公司年报来看，公司实现整车销售693万辆，同比增长6.8%，比市场增速3.3%高出1倍多，整体呈现出合资自主两翼齐飞的发展状况。

博鳌讲话提振信心

随着A股市场被纳入MSCI 指数的日期临近，叠加中国经济持续向好，市场对中长期A股走势抱有乐观态度是正常的。日前，领导人在博鳌论坛上的讲话提振了市场信心，科技与新兴产业将是未来经济的核心竞争力。二级市场上，国企改革、消费升级以及高科技领域依旧是今年A股的主要投资方向，那些业绩具有成长性、创新性以及确定性较高的上市公司将受到资金的持续青睐。

技术上，笔者在上周三分析认为“由于5日线、10日线等短期均线均呈跳空缺口压制状态，多头明显力亏，不过在目前点位多一点震荡整理，有机会形成复合双底，一旦双底构筑完成，上行动力将更加充足”。从昨日盘口看，这一判断正在变成现实，大家继续持股待涨吧。