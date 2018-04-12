风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

在过去的2017年A股市场明显呈现以大为美的风格，无论是涨跌幅的平均值、还是中位数，300亿市值以上的大盘股表现都是最好的。

但是进入2018年后，特别是今年3月以来，中小创机会明显增多，可是人们发现一个现象，这段时间市场的分歧也开始呈现，对大盘到底还能走多远如果只是把眼光放在去年的牛股身上，好像并不乐观。

但是高盛的分析师却在4月9日发布的一份报告说，尽管亚洲股市第一季度较为震荡，但预期利润增长了4%；由于宏观利润增长保持强劲，亚洲股票基本面很稳健，而且估值“低廉”。报告指出，即将出现的推动力包括中国科技公司CDR 上市，及A股被纳入MSCI国际指数。高盛对A股的初步评级为增持。

“只要看看最近国家公布的一系列经济数据，我们有信心对后市保持乐观情绪，我认为这次高盛的报告还是挺靠谱的。”高智说。最新财政数据显示，我们国家首季开门红，26个地区税收实现两位数增长。

“周二，习近平主席在博鳌论坛的主旨演讲中宣布了中国扩大开放的重大举措。第一，大幅度放宽市场准入；第二，创造更有吸引力的投资环境；第三，加强知识产权保护；第四，主动扩大进口。这些新举措一旦实施，相信经济又将跨上新台阶。”郁教授道。他认为伴随着开放的新举措和A股纳入MSCI指数近在咫尺，叠加中国经济基本面向好，A股的结构性行情会愈演愈烈。

“是的，想想看，如果保留限制的汽车行业，放宽外资股比限制，那么不管外国汽车公司在中国的哪一个地方设厂，都会对当地就业和经济发展有一个促进作用。”高智说。特斯拉来华设厂已经说了很长时间，一旦项目落地，相关配套上市公司一定会受益，从而受到市场追捧。

今日行情预测：十字星或收涨

仓位：70%