德国公共部门员工开始全国大罢工-四大机场工作人员加入罢工行列，至少9万人出行受影响

晨报记者 徐惠芬 综合报道

法国罢工热潮还在继续，德国也现罢工热潮。为了实现涨薪6%的目标，德国公共部门的员工开启大罢工，交通、幼儿园、垃圾处理以及医院都受到了罢工影响。罢工预计要到13日才告一段落。15日，劳资双方将展开新一轮谈判。



汉莎800个航班取消

据法新社报道，当地时间10日早上5时开始，德国公共部门的员工就开始罢工，其中包括机场地勤人员和机场消防人员。

罢工不仅在德国最大的机场——法兰克福机场“上演”，慕尼黑、科隆和不来梅的机场工作人员也加入了罢工行列。

据德国媒体报道，当日慕尼黑机场大约一半的航班被迫取消或者延迟。

汉莎航空是受罢工影响最严重的航空公司之一，10日被迫取消了约800个航班，占原计划航班的一半。有9万名汉莎航空旅客出行因此受影响。不过，据该公司介绍，所有航班于11日恢复正常。

此外，其他包括汉堡、莱比锡以及汉诺威的机场也受到了罢工带来的连锁反应。

230万员工要求涨薪6%

除了空中交通外，德国地面交通、幼儿园、垃圾清运以及医院也受到了罢工影响。据罢工组织方——德国服务行业工会介绍，此次共有6万多名成员响应罢工，在接下来几天还会有大规模罢工，直至13日。

该工会指出，正是因为涨薪要求遭到资方拒绝，才会进行“警告性罢工”。

工会要求资方为在德国公共部门工作的230万员工涨薪6%。但在此前两轮的谈判中，劳资双方没有达成一致意见。本月15日，劳资双方将开启新一轮谈判。

德国服务行业工会主席比斯尔斯克接受德国电视一台采访时表示，如果第三轮谈判仍无进展，那么资方就是在寻求对抗。