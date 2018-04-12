叙利亚化武疑云搅扰各方-美国拉拢英法 酝酿对叙动武

海 洋（新华社专特稿）

围绕叙利亚反对派控制地区疑似遭化武袭击事件，美国10日拉拢英法等盟友，酝酿对叙利亚采取联合行动，与俄罗斯的紧张关系进一步升级。“站队”和舌战让当天联合国安理会的磋商斡旋无功而返。

沙特“入伙”支持出兵

叙利亚首都大马士革附近杜马地区7日据称发生化学武器袭击。在法国首都巴黎，法国总统埃马纽埃尔·马克龙和到访的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼10日在联合新闻发布会上表达对这一事件的忧虑。

马克龙说，法国将与美国和英国一起，确定如何对化武袭击做出“强有力的联合反应”。回答法国会否采取军事行动时，他说，法国将继续与美国和英国盟友讨论技术和战略信息，“今后数天将发布决定”，但任何行动只会针对化武存储。

穆罕默德说，沙特支持出兵叙利亚。根据发布会现场对穆罕默德阿拉伯语讲话的法语翻译，他说：“如果我们的伙伴结成的同盟有要求，我们会出现在那里。”

另据路透社报道，10日早些时候，沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔说，一些国家正磋商如何应对化武袭击。“我们的立场是，那些对此负有责任的人应承担责任、归案受审。”

美法英真要动手？

美国总统唐纳德·特朗普10日与多国领导人讨论叙利亚局势。英国政府官方声明说，首相特雷莎·梅当天与特朗普通话，两人同意化武袭击“绝对应受谴责”，国际社会必须作出回应，“支持全球范围内禁止使用化武”。

当天在白宫面见特朗普的卡塔尔埃米尔、即国家元首谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼告诉记者，他与特朗普就叙利亚问题“看法一致”。“我们不能容忍战争罪犯，”塔米姆说，“这一问题应即刻解决。”卡塔尔是美军中东地区空中行动主要基地所在地，而基地承担着协调美军在中东地区行动的任务。

白宫发言人莎拉·桑德斯10日宣布，特朗普取消拉美行程，将留守美国“审视美国对叙利亚（局势）的回应以及全球动态”。

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯取消了访问美国西海岸加利福尼亚州的行程，着力处置叙利亚局势并参加定于11日在白宫召开的相关会议。

特朗普9日警告，美方有很多军事选项，将在24至48小时内决定如何回应。

同样在美国，特朗普政府要求匿名的官员10日告诉美联社，美法英正就军事打击叙利亚密集磋商，行动最早可能本周末开始，但三国领导人没有做出最终决定。

如果三国决定联手行动，可能由法国而非美国牵头，以显示国际社会就禁止化武团结一致，回击俄罗斯和伊朗对叙利亚政府的政治和军事支持。法国总统无需议会批准便可发起军事行动。

一名官员披露，三国讨论的军事选项可能比去年4月美国对叙利亚的导弹突袭范围更广，打击目标可能包括叙利亚军方设施。

但是，按照路透社的说法，英法在与美方讨论时强调，仍需确认疑似化武袭击的幕后元凶。

美军似乎处于待命状态。载有“战斧”巡航导弹的美军“唐纳德·库克”号驱逐舰正在地中海东部水域。“哈里·杜鲁门”号航母打击群11日将从弗吉尼亚州启程，前往欧洲执行例行任务。