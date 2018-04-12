要取得中国信任,日本的诚意到家了吗？

晨报记者 顾文俊

重大政治文件的周年纪念被认为是中日改善双边关系的契机，而今年适逢中日和平友好条约缔结40周年。从去年的高层互访与两国领导人在多边场合的互动以及日方对“一带一路”的态度转为积极来看，中日关系的确出现了回暖，用李克强总理的话来说是“保持了改善的向好势头”。本周日，王毅外长即将访日，并同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话，这一机制因两国关系遇冷已中断8年。按照日方的构想，在外长访日之后将是李克强总理访日，而后是安倍首相于年内访华，最后是习近平主席访日。但是，构想归构想，关键看行动。要取得中国的信任，日本的诚意到家了吗？

《顾问》本期访谈嘉宾：上海交通大学日本研究中心主任 王少普

外交学院日本研究中心副主任 周永生



中日关系 乍暖还寒？

新闻晨报：李克强总理在今年年初会见河野太郎时强调了“两国关系在积极面增多的同时，仍面临不确定因素，可谓乍暖还寒”。这种“乍暖还寒”会在2018年如何体现？

王少普：“乍暖”主要表现在日方愿意在“一带一路”框架下展开对华合作，以及两国领导人的几次会面。“还寒”则是中日在一些主要问题上依然没有显示出可以解决的苗头，比如钓鱼岛争端并没有得到根本缓解，尽管建立起了紧急联络机制，但未来仍有可能引发矛盾，而日方正在加强的军事力量就包含美日联合针对中国的意图。现在比较突出的是“印太战略”。此前，美日在西太平洋上构建“岛链”，与西侧的高山大谷（喜马拉雅）相应，意在围困中国。但是，中国增强海军力量，穿越宫古海峡，在东面突破了“第一岛链”的包围；通过“一带一路”经过中东、延伸到欧洲和非洲，使得印度洋与太平洋实际上也被连起来了。基于这一战略态势的重大变化，美日提出了“印太战略”的设想，由此构成中国与美日的重大战略矛盾，也成了当前中日关系“还寒”的主要标志。

周永生：中日关系的恢复受到中美关系的制约。日本透露出要大幅改善对华关系是在去年的4月底、5月初，前提就是去年4月习主席访问了美国，极大地稳定和推进了中美两国关系。日方对此颇为吃惊，担心自己会被边缘化，因此释放出一系列对华关系改善的信号，并派遣二阶俊博率领的自民党高级代表团参加在中国举行的“一带一路”峰会。当然，此后又出现了对华断断续续、不那么起劲的情况，前提也是因为中美关系出现了波动。但从大方向上，日方也观察到，中美关系难以出现大的逆转，加上中国市场庞大，改善关系能使其获得更大好处。

“一带一路”合作空间？

新闻晨报：本周，王毅外长即将访日，并同河野太郎主持召开中日经济高层对话。日媒报道称，对话将围绕“一带一路”与安倍政府倡导的“自由开放的印度洋太平洋战略”，讨论第三方合作。为对冲反制“一带一路”而生的“印太战略”真的能与“一带一路”实现合作吗？

王少普：中日虽然在太平洋和印度洋上存在战略意义上的重要矛盾，但双方也拥有重大共同利益，比如说保持航线的通畅。如果放任战略性矛盾恶化，对中日各自利益都会起负面作用，因此双方需要在各自的框架下寻找合作空间。再则，美日虽是同盟关系，但是特朗普政府在贸易上的逆全球化做法也令日本感到压力，在加强对美同盟关系下的“印太战略”之时，日本也需要同中国合作以减缓美国贸易保护主义对日本带来的伤害。

周永生：比如说日本从中国转移出一部分资金到东南亚和印度，此举对中国的影响不会太大，中国也需要对东南亚投资，我们可以在“一带一路”沿线的投资中进行合作。中国企业通常有比较好的宏观计划，但是缺乏日企那样细致与可操作性的经验，将中国的远大计划和日本的精打细算结合起来，构成优势互补，投资项目就不容易赔钱。在日方看来，参与“一带一路”还能扩展其在“印太战略”范围内（东南亚、中东、非洲）的影响。

高度警惕 言而有信？

新闻晨报：安倍政府确实对领导人互访特别看重，但是，我们更看重的是实际行动。习近平主席在去年APEC峰会期间回应安倍首相的访日邀请时说，中日关系的改善还有很多工作要做。李克强总理在会见河野太郎时表示，要让中日关系重返正常发展轨道，就要重温条约精神、处理好历史等敏感问题、妥善管控分歧。王毅外长在全国两会记者会上督促日方“政治上讲信用、行动上守规矩”。我们如何评估日方是否“言而有信”？

王少普：安倍政府上台之后在较长时期内实施了对华不友好政策，对内将修改和平宪法作为主要目标，对外以中国为假想敌、加强和美国的同盟关系，他第二次上任之后就提出了美日印澳的“菱形包围圈”，从中其实就能看出“印太战略”的雏形。对华关系的倒退还表现在台湾问题上，安倍政府把原来设在台湾的“交流处”改成了“台湾交流处”，并派遣副大臣级别官员赴台访问，这些行为都违背了中日四个文件公报的精神。在此背景下，我们对中日关系持有谨慎的态度，要让中国重建对日信任，确实要看它的行动，在扩大共同利益的同时，对其否定历史、参拜靖国神社等举动，以及同美国联手在地缘政治上对中国的敌意，也要保持高度警惕。

周永生：日本对华关系改善时进时退，一方面想通过与中国领导人会晤打开局面，另一方面，在一些矛盾冲突点上并没有出现改变，比如钓鱼岛问题以及对历史的认识，安倍政府骨子里仍和我们有着对立的倾向，在安全上也对中国充满戒备，只要它在这些方面搞任何小动作，都将使两国关系发生倒退。但从大趋势上来看，它还是有诚意的。物极必反，对抗对它没有任何好处，只有让对华关系进入正轨，对它才最有利。

美国因素 最大变数？

新闻晨报：在王毅外长访日与中日经济高层对话过后，安倍紧接着就将访美。他此次访美的重点恐怕离不开在朝核问题的变化进程中寻求日方的利益，以及在特朗普发起的加征钢铝税的风波中寻求对日豁免。怎么看待这些问题对中日关系形成的变数？

周永生：安倍的访美主题应该是朝核。日方历来强烈支持对朝制裁，但没想到朝美突然达成首脑会面的决定以及金正恩突访中国，中方没有就金正恩访华第一时间通报日本，说明日本在中国外交中的分量和美国大不相同，这些都令日本有很大的失落和尴尬。在中美贸易摩擦问题上，安倍很有可能会对美表示同情，同时渲染中国经济对世界的冲击，相比之下，日本并没有那么大的对美贸易顺差，安倍会以此为由向特朗普请求豁免。

王少普：朝鲜半岛局势得以戏剧性的缓和，金正恩利用冬奥会改善南北关系，通过突然访华改善中朝关系，接下来又将与特朗普会晤，而围绕朝鲜半岛的一系列关系改善中，恰恰只有日本被排除在外。安倍希望通过与特朗普会谈使日本在此问题上增强发言权。日本历史上曾几度遭受美国的经济打击，而中日关系回暖涉及到日本重大利益，中方在当前中美贸易争端中显示出势不可挡，因此，安倍即便与特朗普商讨如何对付中国，也不可能选边战队去支持逆全球化行动。