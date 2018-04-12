男子称10年间不断偷盗只为加入提篮桥监狱新岸艺术团，记者揭秘“艺术团”-提篮桥监狱：为了矫治组建“艺术团”

晨报记者 倪冬

近日，一则新闻引发网友热议：一名男子10年间不断偷盗，他竟然自称目的是为了进入提篮桥监狱新岸艺术团，他说“在人民广场卖唱都是匆匆过客，监狱可以提供舞台，到了监狱以后画上一个圆满句号”。

提篮桥监狱新岸艺术团，真的是谁想进就能进的吗？这里的服刑人员，真的会有像明星一样的光环吗？

监区内排练合唱

4月9日，上海最高温26℃，但室内外温差极大——阳光下穿短袖可能还会冒汗，但在阴凉的室内却可能要罩一件外套，感觉温度才刚好。

提篮桥监狱的监舍内，这种温差尤为明显。

上午10时15分许，三监区5楼基训场，一个22人组成的合唱团正在排练。伴随着靠窗而立一名老者的右手轻轻抬起，旁边的电子琴音乐流淌而出，旋律正是网络上传唱很广的《我们不一样》。

19个浑厚的男声，整齐划一。旋律还是那个旋律，但歌词却是他们自己撰写的：“这么多年的分离，有谁比我更了解你，太多太多不容易，时间煎熬中过去，身后等待的是你，只因为初心还在原地……”

指挥的老者，头发已经灰白，指挥的动作娴熟而流畅。如果不是身上的囚服，你很难想象他是一个因集资诈骗而被判死缓的重刑犯，已在提篮桥监狱服刑18年。他的背后，是一扇装着栅栏的铁窗。

外面阳光亮得有些刺眼，两幢楼之间的空地上，晒满了被子和洗干净的囚服。隔壁一幢监区楼上的服刑人员，听到音乐声后，不少人凑到窗口，往三监区张望。

这，就是提篮桥监狱名声在外的“新岸艺术团”。

合唱团排练的场地，被称作基训场，只有十几个平方米，是楼梯上楼后仅有的一小块空地，再往里就是监舍。监舍门前的通道，依然保持着百年前从二楼到五楼，层层楼板只以铁丝网相隔的原貌。据说，这样设计的初衷，是为了让当时的监狱管理者，在任何一层，都能一览整栋楼各个楼层的全貌。

改编演绎《我们不一样》

乐队指挥的老者，叫王璞（化名），今年62岁，入狱前曾在某省歌舞剧院工作。

如今，他与另外2名服刑人员，住在一个监舍内。每天早晨5点半，他都会和其他服刑人员一起起床、洗漱、叠被子、打扫卫生，然后吃早饭。7点半以后，他会到基训场开展晨训、排练，一直持续到10：30左右。吃完中饭后，下午1点半继续练到3点半左右。

王璞至今依然清晰地记得，自己是2003年1月15日，正式进入新岸艺术团的。此前，在一次监狱举办的纳凉晚会上，他唱了《北国之春》和《驼铃》这两首歌，有幸被选入新岸艺术团。

此前，他在看守所时，曾听说过新岸艺术团——这个成立于1985年3月22日的艺术团，希望通过艺术矫治的手段，来改造服刑人员。

进入新岸艺术团后，科班出身的他，在排练的同时，还会协助上一些乐理课。说到《我们不一样》，王璞感觉这首歌旋律确实动听，但他更有感于狱友改编的歌词。

“我跟我家庭分离了18年，看到这个词，我眼泪刷一下就下来了。”王璞说，“这种不容易，一般人无法理解，只有我们这些跟家人分离的人才能更深地理解，进而懂得团聚的意义。”2005年，王璞参加监狱组织的一次汇演，妻子带着儿子坐在台下观看，儿子听完后，朝他竖起了大拇指，“那种感觉完全不一样”。

“我们为什么不一样？因为我们对改造追求的目标不一样，我们希望能够改造得更好。”提篮桥监狱三监区监区长丁俊说，提篮桥监狱现在正在打造示范监狱，当时大家就想到了改编这首很火的歌曲《我们不一样》。

新岸艺术团对《我们不一样》的改编演绎，在服刑人员中的反响，让丁俊想起了去年新岸艺术团作词作曲创作的《丹桂》。

王璞说：“这首歌在监狱表演后，服刑人员听了以后感触非常深，因为在我们七监区、六监区门口，也有一棵丹桂树，八九月份闻到桂花香的时候，大家就会想起自己的家。”

[对 话]

除了“艺术团”，我们还有木雕班、美术班、报纸……

问：“新岸艺术团”的“团员”来自哪里？

丁俊：所有的团员都是服刑人员，目前有40名学员。

有极个别服刑人员，有专业基础，曾在歌舞团工作过等，大部分都是零基础学员。有的学员是自己感兴趣，主动报名的；有的学员是监区发现有特长后推荐来的。

不管是科班出身，还是零基础学员，都必须经过一整套科学评估，认罪悔罪是前提，改造思想是核心。对那些前科劣迹斑斑、对罪错缺乏自知自省的，是根本不可能进监狱艺术团的。

问：“新岸艺术团”对团员的年纪、身材、长相有要求吗？

丁俊：我们又不是选好男儿什么的。我们这里所谓的“艺术团”是加引号的，它是服刑人员矫正的一种手段。

除了新岸艺术团，我们还有木雕班，又叫“雕刻时光工作室”；还有学习美术的“习美工作室”； 我们还办了自己的报纸……

这些都是我们的艺术矫治，“新岸艺术团”只是众多矫治形式中的一种。我们希望通过这种形式，培养服刑人员的兴趣爱好，帮助他们树立正确的价值观，戒除之前的一些恶习，进而降低直至根除再次犯罪的可能性。

问：“新岸艺术团”的服刑人员，会有像明星一样的光环吗？

丁俊：首先要明确一点，监狱是国家的刑罚执行机关，职责是依据人民法院的判决对罪犯执行刑罚：惩罚和改造是监狱的本质职能。

监狱组建“艺术团”的目的不是培养明星、艺术家，而是将它作为罪犯矫治的重要载体，通过艺术陶冶情操，转变思想，从而向社会培养和输送合格的守法公民。

问：“新岸艺术团”平时在哪里演出？

丁俊：目前，我们基本都是内部演出，露天搭台演出比较多，社会上的演出基本是不参加的。我们希望，以此来充实我们监狱内部的艺术生活，调动其他服刑人员改造的积极性。

问：“新岸艺术团”演出的内容和形式，主要有哪些？

丁俊：“新岸艺术团”表演的内容和形式，都有严格的规范，主要是合唱、相声、小品，以及乐器表演等，焦点放在大合唱、小合唱，独唱很少。

文艺表演的内容，主要反映服刑人员的改造生活和感悟，希望能借助演出，感化其他服刑人员，让大家在思想上产生共鸣。

问：艺术矫治的效果如何？

丁俊：这种效果是潜移默化的。通过这种兴趣转移法，可以帮助服刑人员把注意力集中在这方面，这对他们端正改造服刑的心态，也是一种很好的历练。