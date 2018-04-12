男子自制火车票 半年内禁乘火车

晨报首席记者张益维 通讯员肖程报道 日前，一名男子为了省钱擅自涂改、变造火车票，不料刚到进站口就被工作人员识破，此人不仅受到行政拘留处罚，还将被纳入征信系统，半年内将被铁路部门拒售火车票。

4月8日傍晚，一名手持T110次列车车票的男子在苏州站北一楼进站口被实名制验证工作人员拦下，怀疑其所持车票为假票，随后工作人员果断报警。民警接报后迅速赶到现场，并对该男子进行盘查，发现其手持的是一张票面信息为“苏州到北京”价格为“168.5元”的车票，经过辨认不难发现，车票有明显的人为拼凑和修补痕迹。为进一步查清问题，民警依法对其进行传唤。

到派出所后，该男子对自己变造车票的行为供认不讳。据其交代，当日想乘坐T110次火车去北京，为了省钱只买了一张苏州到南京的车票，然后使用打印机打出了“北京”和“168.5元”字样的纸片，并用胶水粘合到了车票上，瞬间就将一张短途票变成了长途票。

胡某的行为涉嫌伪造、变造车票，依据《治安管理处罚法》第52条第三款之规定，铁路警方依法对其作出行政拘留五日的处罚，并由铁路客运部门上报，将其纳入征信系统。胡某除了面临拘留，还将在未来半年内被铁路部门拒售火车票。