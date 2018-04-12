■《歹徒撕咬、拖行并持钢管袭　击执法民警》追踪-青浦公安寻找 热心市民致谢

晨报记者吴艺璇报道 4月11日，新闻晨报第A8版刊登了《歹徒撕咬、拖行并持钢管袭击执法民警》一文，报道了4月4日13时许，青浦公安分局民警在闵行区爱博七村小区附近守候伏击抓捕盗窃嫌疑人时，遭到嫌疑人暴力抗法，咬伤民警手部并持钢管挥打民警。最终，两位民警在一名热心市民的协助下当场制服嫌疑人。事后，热心市民没有留下姓名便默默离开了现场。昨天，青浦公安通过新闻晨报，向全社会公开寻找这位热心市民，想当面表达诚挚的谢意。

青浦公安表示，这位热心市民在民警抓捕嫌犯并遭受不法侵害的时候，挺身而出，施以援手，弘扬了社会正气，传递了社会正能量，所以想当面表达诚挚的谢意。

据民警回忆，这位热心市民为男性、身高在170厘米左右、短发、微胖，当天穿一件黑色外套，内着一件浅蓝色衣服。

青浦公安表示，请这位热心市民或者知情者看到此公告以后，及时联系警方，警方将保护相关人员个人隐私。联系人：徐警官；联系电话：13774299717、22176049。