2018老年教育国际学术交流活动在沪开幕-上海有老年大学（学校）292所 60万老年人参与各类学习团队

记者 徐斌忠

晨报讯 我国的老年教育工作呈现一派欣欣向荣的景象。仅上海一地，就有老年大学（学校）292所。昨日，2018老年教育国际学术交流活动在沪开幕，中国老年大学协会国际老年教育研究中心同时揭牌成立，落址上海老年大学。经过交流与讨论，本次活动形成并发布了“2018老年教育东方共识”。

本次活动由中国老年大学协会国际联络部和上海老年大学主办,上海老年教育研究院承办，主题为“参与 实现 共享：从老年大学到老年学习者”。国际老年大学协会（AIUTA）主席佛朗索瓦·维拉斯、国际老年大学协会秘书长玛利亚·切斯特等来自法国、英国、葡萄牙、意大利、美国等国的十余位老年教育专家应邀专程来华出席。

中国老年教育35年的发展，大体上与中国改革开放40年的经历相伴而行。目前，覆盖全国的老年教育框架体系基本形成，810多万老年人在6.2万多所老年教育机构学习，上千万老年人通过社区教育、远程教育等各种形式参与老年教育，更多的老年人走出家庭、活跃在老年学习的各种领域。

目前，仅上海一地，就有老年大学、老年学校292个，教学点5447个，供开设各类班级36573个，参加各类老年大学（学校）学习的60周岁及以上学员总数50余万人，老年教育不断向基层社区延伸，在全市有60万老年人参与了各类学习团队活动。

在国际学术交流活动的主旨演讲阶段，四位中外专家分别介绍了法国、中国、英国的老年教育模式和中国模式下的上海老年教育样本。在上海老年教育研究院常务副院长庄俭看来，上海的样本比较重视“发展老年教育必须坚持以人为本”的理念，提出老年教育就是为老年人的学习提供服务，为老年人创造学习条件、提供学习机会、做好学习服务。