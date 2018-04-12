小学生家长陪读陪出颈内动脉痉挛-医生：不少家长因类似症状就医，与长期精神紧张有关，建议陪读家长宽宽心

晨报记者 李星言

“头痛去检查，双侧颈内动脉痉挛，医生说是陪作业落下的，原来陪做作业真的会生很多病呀！”日前，一位小学三年级家长鱼儿妈在朋友圈发了一条微信，引发了许多朋友的共鸣。

家长陪得头晕耳鸣

鱼儿妈告诉记者，女儿小鱼儿在普陀区一所小学读三年级，自己一直是全职妈妈。自从孩子升入三年级后，学业压力一下子大了，每天四点放学回家后，简单吃些点心，就开始做作业。扣除晚饭和练琴的时间，基本要到晚上9点半才能把作业全部做完。而陪读工作一直由鱼儿妈担任，孩子虽然动作不慢，但难免有磨蹭或翻来覆去讲不明白的时候，每当这时，鱼儿妈就特别容易激动，“三年级的作业也难了，有些作文、英语的要求，对家长来说也不是件容易的事，本来就有压力，看到孩子反复错,或是动作慢了，一股无名火顿时就冒上来了”。

前不久，鱼儿妈因一直头疼耳鸣，且脖子两侧有痉挛现象去就医。医生在仔细询问了症状后告诉她，这种双侧颈内动脉痉挛和鱼儿妈胆固醇偏高有关，但也与长期精神紧张焦虑有关。“医生说到这里就笑了，说现在有不少我们这个年纪的妈妈因为相似的症状来就医，一问都是长期陪读的，医生还让我宽宽心、少吃肉、降低胆固醇，可我要是不多吃点肉，晚上怎么有力气陪读？”鱼儿妈表示，她也认真考虑了医生的建议，“确实要让自己心态平和点，不然三年级已经动脉痉挛，到了初高中岂不是要爆血管了？”

陪读是个“发现”的过程

鱼儿妈把自己的就诊经历发到了朋友圈，没想到引发了许多陪读家长的共鸣。有许多朋友在她微信下留言：“强烈赞同，我陪读得都快要心梗了”“算了，别吼了，还是命重要”……

上海电影艺术学院心理咨询中心主任、国家二级心理咨询师黄毓彬表示，家长陪读的重点在于帮助孩子了解学习的意义，比如很多孩子入学后非常不适应从幼儿园到小学学习方式的转变，在这个过程中，如果孩子觉得学习就是完成任务，家长陪读就是要帮助孩子找到学习的意义，让孩子有一定的自豪感，这样的陪读才会激发孩子持续主动学习的动力。

此外，家长在陪读过程中不仅要学会控制自己的情绪，也要根据孩子的性格特点来进行指导，而不要盲目地用“别人家的娃”来进行比较。比如有些孩子天生就动作快，这类孩子在气质上就偏向“胆汁质”；而有些孩子是属于“粘液质”的，速度比较慢，但准确率高。所以家长在陪伴孩子完成速算、口算、家默等作业时，不妨根据孩子的气质特点来进行培养，“陪读应该是个发现孩子的过程，而不是生气的过程”。

对话陪读妈

新闻晨报：什么时候开始发现有这个症状的？

鱼儿妈：女儿入学后开始陪读，每天晚上几乎都会发火，头疼就是从那时候开始的；尤其到了三年级，功课难了，量也大了，陪读的时候我也高度紧张，还会耳鸣，大约半年前又开始觉得脖子两边的神经在跳啊跳啊的，所以就去医院看了下。

新闻晨报：陪读过程中，哪些事情让你最容易头疼？

鱼儿妈：多着呢！一二年级其实作业不难，量也不大，主要是因为抓学习习惯，孩子只要一磨蹭、开小差之类，我就会生气，有时看到她一边家默一边玩笔，一支笔可以玩很久，或者嘴里在跟着我念词语，眼睛不知道看到什么地方，明显是有口无心，念了十几遍都还没记住，我一股无名火嗖地就上来了。

现在到了三年级，学业压力大了，难度也增加了。比如有些拓展类的数学题我都搞不清楚。真是谢天谢地，现在不学奥数了，学奥数的时候我还要头疼，但还有语文、英语要背默、要写要读，还有培训机构里的原版阅读，另外还要练琴，时间特别紧。平心而论女儿动作不算慢的。但每天晚上我想到有那么多事情要完成就开始头疼。

女儿有时做做小动作、上厕所时间长点，我就有种要发火的冲动。要是有些题目她反复错，这时候我就要吼了，那个“双侧颈内动脉痉挛”的症状也出来了。

每天陪读都觉得半条命没了，等她上床睡觉后，我还要花很长时间深呼吸，才能让自己平静下来。可刚平静下来，一刷朋友圈，看到各路牛娃在那里德智体美劳全面发展，我就觉得又开始头疼了。

新闻晨报：医生有明确说这是因为陪读导致的吗？

鱼儿妈：那倒也没有，毕竟促发这个症状的原因可能是多样的。比如与我胆固醇偏高也有关。但医生一看这个症状，就问我是不是每天晚上陪读。他说，现在有不少我们这个年纪的家长因为相似的症状来就医，一问都是长期陪读的。高度焦虑，容易紧张，所以出现这种症状和陪读也有一定的关系。

新闻晨报：医生有没有给你开什么药或者提供什么建议？

鱼儿妈：医生建议我宽宽心，身体健康最重要。其实这种痉挛也不是什么大毛病，之前还看到有帖子说有家长陪读陪出心梗，拍桌子把手给拍骨折了，想想也是不值得，还是放松点，命要紧。