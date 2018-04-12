第十五届上海教育博览会下周一开幕-全市所有中小学校已实现 美术音乐等必修课100%开课

记者 徐斌忠

晨报讯 第十五届上海教育博览会新时代美育展，将于16至18日在上海展览中心举行，有意观展者，凭票免费入场参观，可凭有效身份证件在现场免费换领门票入场，或通过关注上海教育博览会微信公众号，获取电子门票。

本届教博会由市教卫党委、市教委指导，上海教育报刊总社主办，通过分设的市级展区、高等教育展区、区教育展区、艺术特色高中展区、职业教育展区、相关企业展区，展示近年来上海市各级各类学校在美育领域所取得的成果，交流美育课程优秀实践案例和多层级美育活动，展会期间，将同地举行全国第五届大学生艺术展演活动大学生艺术工作坊和艺术作品展示，以及美育相关职业体验日活动。主办方还将举行一场“与美同行 成就未来”的新时代美育高峰论坛，并有多场大中小幼学生参与的现场表演和活动。

据介绍，近年来，上海学校美育坚持育人为本。整体提高各级各类各学段学校美育的发展水平，使每一个学生享有优质美育权益。全市所有中小学实现了美术、音乐、艺术课等必修课100%的开课率。除专业的艺术院校外，越来越多的高等院校开始建立艺术的通识课程。大中小幼所有学校都有学生艺术社团。学生参与各类艺术类兴趣小组的占比不低于总人数60%。全市已命名112所市级艺术教育特色学校。

上海学校美育还整合各类美育资源，创新艺术人才培养模式，促进学校美育与社会美育资源互动互联。每年超过1万人次学生“到美术馆上美术课”，近5万名师生到美术馆观摩美术展览。

通过文教结合这一全国独有的制度创新，每年的上海国际艺术节，拓展到学校的艺术教育专场超过100场。每年的上海夏季音乐节，受邀现场观摩的师生近2万名。每年的上海之春国际音乐节，都会推出10多个学生专场演出，参演师生超过千人次。本市美育教育还联手SMG艺术人文频道，打造青少年“艺术课堂”，已播出80多节课。

据悉，本届教博会还将举行丰富多彩的现场活动，如主题讲座、特色展演等。观众还可以参与“十佳”的评选，通过门票上的投票联和微信互动选出各类“十佳”。