医疗智能化应用层出不穷，诊断精度可达世界第一-做CT可以“刷脸”啦

记者 陈里予

晨报讯 做CT也可以“刷脸”了！想象一下,躺在床上对准摄像头，智能天眼CT便可一键自动调整至扫描起始部位。昨天，联影人工智能平台uAI打造的首批10款智能诊断应用露面，包括智能体检读片、智能骨伤鉴定、乳腺病变智能分析。未来，肺癌、乳腺癌、肋骨骨折、骨关节炎、冠脉狭窄等多种疾病都能在最短的时间内最精准诊断。在肺结节、肺水肿、胸膜增厚等14种肺部疾病中，“AI胸片助理”已有9种诊断精准度排名世界第一,远超美国国立卫生院、美国斯坦福大学相关研发团队。

与此同时，联影智能现已与包括复旦大学附属中山医院、复且大学附属华山医院等15家科研院所共同展开16项科研合作项目，涉及肝细胞癌、脑胶质瘤、帕金森病、脑卒中和骨肿瘤等多项疾病,共同探索人工智能与医疗的无限可能。

智能体检读片

体检中心平均每天要拍摄上千例X线胸片，但平均仅有3%-5%存在问题，医生要耗费大量时间精力阅读无问题胸片。现在，只需在X 光设备上安装这款“智能体检读片”智能诊断应用，它就能快速从海量影像中预筛出健康的X光胸片，只将有疑似疾病的提交医生阅读。

联影智能核心团队成员之一郑介志介绍说，为了保证这位“AI助理”筛选胸片的精准程度，工程师们让这个智能检读片使用了20万个X光胸片数据。因此，它能够对14种常见肺部疾病及多种病变的疑似病灶进行精准标注，目前它对肺结节、肺水、胸膜增厚等9项肺部疾病的诊断精准度达到世界第一。

智能天眼CT

在医院做CT扫描，从患者注册到检查结束，放射科技师需要经过10多个步骤。如今，只需患者躺在床上对准摄像头，智能天眼CT 便可一键自动调整至扫描起始部位。这些都因为“天眼”摄像头——它结合基于大数据与深度学习技术的智能算法，可针对不同性别、年龄、体位的患者，自动根据扫描协议精准匹配扫描部位。目前，这一应用可覆盖人体 CT 日常扫描范围的70%部位。

智能筛査应用

通过对上海长征医院、中山医院、瑞金医院、华东医院、肺科医院、肿瘤医院、上海市公共卫生中心7家医院多中心数据的采集与共享，上海地区肺癌早期病例数据库已经建立，采集有21万例数据，阳性病例5000份。基于这些大数据训练，联影肺结节智能筛査应用能够智能精准定位3mm以上微小结节，对早期肺癌敏感度达95%。同时自动计算结节大小、密度等量化参数，并通过3D渲染显示，且用智能算法为医生提供肿瘤恶性程度的定量参考，辅助医生精准高效诊断。

对于高居女性恶性肿瘤发病率之首的乳腺癌，乳腺病变智能分析能够精准分辨乳房与腺体组织，准确度达98%以上。基于东方女性特点精准量化乳腺密度，客观评估乳腺癌风险,精准检测、定位肿块与微小钙化簇。