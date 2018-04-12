上海已进入手足口病流行期-儿科医院每天接诊量同比增两三倍

记者 陈里予

晨报讯 日前，国家卫生健康委员会例行发布会上透露，我国已进入手足口病流行期，3月份全国手足口病报告病例已达2.8万例。根据上海市疾控中心历年监测数据显示，上海地区手足口病高峰季节发生在4月至7月。

记者昨天从儿科医院了解到，手足口病及疱疹性咽颊炎患儿数量从3月下旬开始有增加趋势，进入4月后每天接诊的手足口病病人数约40-50例，比去年同期增加了2-3倍。

疫苗接种是防控这类疾病暴发流行的重要手段，通常最好的接种时期在流行期前。目前虽然已进入流行初期，“对于尚未接种该疫苗的适龄儿童而言，流行初期接种该疫苗也能起到很好的保护作用。”儿科医院传染科主任曾玫建议，6个月到3岁以下的孩子特别有必要接种，因为重症病例绝大多数发生在这个年龄段。EV71可引起的危重症和致死性手足口病，我国CDC历年监测数据显示，手足口病重症病例中80%以上、死亡病例中90%以上都是EV71感染所致。目前，我国自主研发使用的灭活EV71疫苗可以预防100%的由EV71引起的重症手足口病。

不过，接种EV71疫苗并不意味着可以预防所有的手足口病，因为引起手足口病的肠道病毒有很多型别，常见的包括柯萨奇A组16型、6型、10型等等。曾玫特别提醒，手足口病主要通过粪口传染，家长和老师要督促孩子做到饭前便后洗手，同时在校也要分餐饮食，不共用餐具。

手足口病还有一位孪生姐妹疱疹性咽颊炎往往容易被忽视，手足口病不但咽峡和口腔部位出现疱疹，手和足也会出现皮疹。“这两种病具有同样的传染性，严重的疱疹性咽颊炎会导致孩子口腔溃烂难以进食，给孩子造成很大痛苦。”曾玫指出，在流行期家长要密切观察孩子，一旦发现孩子出现不愿进食，手足部位出现皮疹，需要及时检查口腔是否有疱疹，并及时就诊。

值得一提的是，从目前临床观察来看，得手足口病的小朋友基本上是幼儿园儿童为主，症状比较轻，重症病人并未增加。专家们预计，随着气候变暖，肠道病毒将更为活跃。