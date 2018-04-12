警企联动建新机制想新办法提高失物归还率-迪士尼内丢失手机 八成可能重回你手

晨报记者 吴艺璇

日前，浦东分局度假区公安处通过警企联动，与上海迪士尼度假区共同建立了遗失物管理机制，制定了遗失物失主查找、后续处置等一系列工作流程。这项机制建立后，多类物品归还率明显提升，证件类提升到70%，童车提升到54%，手机等贵重失物提升到80%以上。

新机制

浦东分局度假区公安处民警在对遗失物管理的过程中发现，遗失物品的归还率较低。为此，浦东分局度假区公安处通过警企联动，与上海迪士尼度假区共同建立了遗失物管理机制，制定了遗失物失主查找、后续处置等一系列工作流程。

在这项警企联动的遗失物管理机制中，迪士尼方主动建立了失物管理系统，将收到的失物与报失的游客相关信息录入系统，系统内的信息将自动碰撞，信息匹配成功后，则会通知失主领取遗失的物品。警方也会为迪士尼方提供寻找失主、确认失主信息等帮助。

无人认领失物定期移交

通常，游客遗失的物品会在迪士尼保存一段时间，无人认领的遗失物将会定期移交给警方。“一般来说，身份证每天移交一次，手机一个月移交一次，童车则一到两个月移交一次。”

失物信息可通过网站查询

浦东分局度假区公安处提醒游客，在遗失物品后，24小时内可前往乐园游客服务中心进行登记、查找。查找未果的，可求助警方。失物的相关信息，市民可通过上海公安门户网站（http://www.police.sh.cn）进行查询。

确认后失物可邮寄给失主

值得注意的是，迪士尼管理公司和警方还专门推出了邮寄归还失物的服务，由于度假区的游客来自不同地区，在与失主取得联系并征得同意后，迪士尼将会把失物邮寄给失主，失主仅需实付邮费即可。

新办法

用手机紧急呼叫获取号码

据警方介绍，手机仍是最常见的游客遗失物品之一。针对手机遗失的情况，警方想出了一招妙计。

由于大多数手机开启了锁屏功能，警方则利用手机的紧急呼叫功能拨打“110”报警电话，以此获得该手机的电话号码，当失主向运营商申补继续使用原手机号时，警方将根据原手机号联系失主归还手机：“遗失手机的游客，可尽快到运营商重新申补手机号，等待警方联系。”

此外，迪士尼方也专门配备了手机充电器，确保遗失的手机保持开机状态。

遗失童车应登记报失

上海迪士尼度假区开幕至今，私家童车的遗失一直受到关注。据警方提供的数据显示，开园以来，已拾获无主童车3000余辆，目前还有近千辆无人认领。

迪士尼度假区规定，游客可以在园内使用私家童车，但不允许童车进入景点及部分用餐区，游客须将童车停放在指定停泊区。但童车停泊处仅有一块指示牌，没有固定的工作人员看管，童车的停放也无需对号入座，只是集中地堆放在停泊处，最终导致很多童车因错推导致遗失。

警方提示，游客应随时看管好自己随身携带的物品和童车，建议游客为童车配锁、做标记，方便辨认的同时避免他人错推。

如果遇到童车遗失，失主应尽快到游客中心登记报失。“园方在闭园清场的时候会发现遗失的童车，但通常情况下，登记报失的失主比较少。”度假区公安处综合指挥室副主任朱俊说：“遗失的童车里有价格昂贵的，但大部分是便宜的代步车，许多人因为童车价格不高，便不再前来认领。”

“我们只能让游客进行自我保管。”上海迪士尼乐园游客入园体验经理张崧表示，迪士尼为游客提供了童车租赁服务，因此园方建议游客尽量使用园区的童车。

警方坦言，由于童车相似度较高，获取车主信息较难，遗失童车的招领仍需要进一步改进，“我们也希望园方配合，推出有效的措施，一起降低童车遗失的可能性”。