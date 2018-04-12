外卖快递骑车进小区要办出入证-物业公司探索外卖员、快递员管理新模式

晨报首席记者 张益维

最近，在松江、徐汇、闵行、奉贤等4个区工作的外卖“小哥”、快递“小哥”发现，万科物业管理服务的小区开始要求他们要像业主一样，支付10元工本费，办理进出小区的出入证了。如果不办理出入证，他们将不允许骑电瓶车进入小区。

在办理出入证的同时，“小哥”们还需要签署一份安全承诺书：“进入小区后，请文明行车，低速行驶，礼让行人，速度不得高于5公里／小时。”安全承诺书同时声明：“对不文明现象及不按规定行驶的，安全员有权进行管理，对于不服从管理且情节严重的，服务中心有权限制其进入小区。”

万科物业相关工作人员说，他们试图通过这一举措，让争分夺秒的“小哥”们慢下来，更加安全地服务业主。

[现 场]

无证不许骑车进小区

4月10日下午，身穿蓝色“丰巢”制服的快递“小哥”小赵，在万科梦想派小区走得满身大汗。他告诉记者，这是他第一天做快递员，因为没有出入证，他没办法将电瓶车骑入小区，只能靠两只脚走路送快递。

“不办证不让骑电瓶车进小区，送快递实在太慢了。”小赵说，为了能办出入证，他按照其他快递员的叮嘱，特意带了照片和身份证。根据管理该小区的万科物业要求，要办理出入证，他需要提交身份证复印件和10元工本费。

相对于小赵的疲惫，邮政快递员大金就显得轻松了很多。他早已经办好出入证了，可以将电瓶车骑进小区。

“肯定要办的，不然不让骑车进来，我这些件怎么拿？”大金指着挂在电瓶车后面的快递说：“也不算是很麻烦，我就固定送两个小区，就这个小区要求办证。如果像外卖员那样要跑的小区多一点，估计就有点麻烦了。”

正如大金所说，外卖“小哥”小郭也发现了梦想派小区管理上的变化。然而，对于办证一事，他接受起来，却没有小赵和大金那么快。

“我长期在松江区送外卖，我发现最近一两个月，好几个万科物业管理的小区都要求外卖员办理出入证了，一张证工本费10元，不办就不让骑电瓶车进小区。我觉得这样太不方便了。”小郭说。

[声 音]

万科：加强社区管理

外卖“小哥”小郭所感受的变化，其实是万科物业西南管理中心在其管辖范围内（包括松江、徐汇、闵行、奉贤4个区）的小区，于今年3月开始实行的创新管理举措。

“其实我们早就有家政人员A、B证的管理方法，只不过，这一次，西南管理中心将实名制登记部分加强了而已。”万科物业相关工作人员表示。

上述工作人员举例说，大金和小郭等人办理的出入证，即是万科物业为外卖员、快递员、装修工等人员提供的家政人员出入证（A证）。根据万科物业公示的使用方法，家政人员进入小区需到门岗凭A证换取B证，并登记、签字确认后方可进入小区，离开小区时再将B证归还门岗换取A证。

该工作人员表示，之所以要求外卖、快递“小哥”办理出入证，是因为居民小区属于私人住宅，一般实行封闭式管理，但外卖、快递等工作人员流动性很大，物业希望能用这种方式加强对社区的管理。“办理出入证，万科物业是针对固定外来人员并按照其个人意愿进行办理的，不强制执行。”

不过，“小哥”们反映的“不办理出入证，不许骑电瓶车进入小区”的情况的确属实。“这是因为办理证件的同时，‘小哥’们同时要签署一份安全承诺书，保证其履行小区的车辆限速制度，确保小区内行人、行车安全。”

万科物业在安全承诺书中写到：“物业服务中心近期巡查中发现部分快递、外卖人员车辆出现乱停乱放、超速行驶、违规驾驶等不文明现象。为了你和他人安全，进入小区后，请文明行车，低速行驶，礼让行人，速度不得高于5公里／小时。”

该工作人员说：“签署承诺书和办理出入证是同步进行的。”

业主：这样很安全

自今年3月以来，万科物业的这项创新管理措施已推行一个多月，那么，实施效果和反响如何呢？4月10日，记者走访多个由万科物业管理的小区发现，多数居民明确表示支持。

在东鼎名人府邸，记者遇到了一名正在遛狗的女业主。她告诉记者，对于物业公司的这项措施，她是知道的，“觉得这样很安全。加强管理总归是好的。现在小区里叫外卖的人特别多，外卖员和快递员很多，如果能登记好身份，万一出了事情也找得到人。”不过，她对物业向外卖员、快递员收取10元工本费一事提出了自己的看法：“收办证费用这个事情我是不知道的，我觉得这个钱怎么制定出来的，要更明晰一点。”

在信达蓝尊小区外，记者遇到了一名正抱着孩子准备进小区的年轻妈妈。她告诉记者，对于小区物业要求外卖、快递“小哥”办理出入证，并签署安全承诺书一事，她了解得不多，但是她凭直觉判断，“这是件好事”。

“以后孩子长大了，会在小区里玩，如果电瓶车太快，碰到孩子就不好了。登记一下，我们至少知道是什么人在小区进出了。”这名年轻妈妈在表达支持的同时，也提出了自己的看法，她觉得向“小哥”们收取10元办证费，更应该由他们所供职的企业统一支付会好一些。

记者还采访了万科梦想派小区的淡家浜居委会，居委会张书记对此项管理制度表示了支持。

“我们是知道这件事的。我觉得物业能够这样管理很好。事实上，这个小区的每一个人都是凭证出入的，包括业主和居委会的工作人员，所以这个小区给人很强的安全感。”张书记还透露，万科梦想派小区自2015年业主入住至今，从未发生过盗窃案件。

“小哥”：希望费用少一点

然而，相对于业主方普遍所表达的支持态度，外卖、快递“小哥”对于这项措施，也提出了他们的建议。

邮政快递员大金说，他希望物业公司能够直接和企业洽谈为小哥办理出入证的事宜：“目前，办证的工本费是我们自己出的。不过，我负责送快递的小区，只有一家提出了这样的要求，我还可以承受，如果每一个小区都要求办证，我会受不了。”

外卖“小哥”小郭，因为送餐范围比较广，已经遇到了多个小区同时要求办证的情况，办证的程序、费用让他感到有些压力：“这个证不是一直有效，有效期就3个月，到期还要续。虽然续办不收费，但几个小区跑下来，每隔3个月就要去办手续，很麻烦。而且，证件很多，要随身带着好几个证件，也不方便管理。”

小郭希望，小区办理出入证的费用能够少一点、流程可以简单一点：“既然都是万科物业要求的，为何不能办理一个证件在他们管理的各个小区通用呢？”

对此，万科物业相关工作人员解释，实行一区一卡制度，是为了避免使用者混用或借用出入证；3个月到期要续办出入证，主要是考虑到“小哥”们的流动性比较大，而且续办是不收费的。

对于此事，外卖企业“饿了么”表示，他们已知悉此事，希望能够通过沟通，推出对各方更有利的管理方案。“饿了么”的公关人员说：“万科物业加强外来人员管理，我们可以理解。我们和万科物业一样，也希望外卖员可以更好地为小区居民服务，提升用户体验，所以针对这个事，我们会和万科物业积极沟通，期待合作推出对各方都更有利的管理方案。”