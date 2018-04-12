适合漫步，申城今年将增50个“美丽街区”

记者 郁文艳

晨报讯 漫步街区，绿树成荫，鲜花盛开，咖啡店里传出柔和的音乐，脚下是干净整洁的路面，微风吹来，偶尔卷起几片落叶在空中飞舞……记者昨天从市城管执法局获悉，通过加大环境整治等措施，今年，将有50个街区变身“美丽街区”，成为适合漫步的街区。

闵行区金平路步行街就正在向“美丽街区”迈进。原先，这条长1865米的步行街乱象丛生：水果店跨门堆物、餐饮店污水横流、非机动车乱停乱放……完全不适合步行。

为了改善这一状况，在酝酿2年后，江川路街道决定对金平路步行街进行“手术”——以“门前三包责任制”-“行业自律”-“路管会”的形式，循序渐进完成街面管理体制机制的蜕变，成立了责任区“路管会”。30家有资质守诚信的经营者加入其中，“路管会”制定了自律公约、自定章程、自主管理，每家经营户划定了包干范围，共同开展实行“门前垃圾扫一扫、门前堆物清一清、门前黑广告除一除、门前店面洗一洗、门前晾晒收一收、设摊停车劝一劝”的“六个一”标准。

如今的金平路步行街面貌焕然一新。保洁人员定时清扫街面、养护人员按时进行养护，城管和道路巡查员实时进行巡逻，商家的自律行为也形成了一种约束力。通过各“路管会”自律组织微信群，管理者和执法者能第一时间通过平台发现问题上传提示、告知商户整改，将一些违规行为制止在萌芽，同时“路管会”成员能够互相自发监督、提醒并把周边所发现的违规行为及时上报管理部门。

市城管执法局介绍，今年以来，本市城管执法系统认真贯彻落实加强城市精细化管理工作三年行动计划，深入推进“美丽街区”建设，着力改善城市环境品质。一季度，各级城管执法部门加大街面环境执法整治力度，共依法查处无序设摊案件5600余件，取缔违法占道经营夜排档、烧烤摊9600余处，查处跨门经营案件2700余件，查处非法小广告案件1100余件，查处占道堆物案件310件，查处破坏房屋外貌（破墙开店）案件136件，查处毁绿占绿案件83件，拆除违法大型户外广告设施146块，拆除违法店招店牌、小型灯箱广告等4400余块。

下阶段，本市城管执法系统将全面推进本市2000余条道路环境治理，创建200条环境秩序整治先进道路，创建50个“美丽街区”，实现街面突出违法行为基本消除、街面环境秩序明显改善、市民群众满意度明显提升。