社区更新，有了专属规划师-普陀区聘请11名专家，帮助街区进行升级改造

晨报记者 杨天弘

一楼有传统菜场、创意集市、进口食品，还有供街区居民闲聊的咖啡吧； 二楼设有社区服务网点、儿童晚托……菜场不再是脏兮兮、湿答答，充斥着鱼腥或肉腥味的地方，而是一个可以接纳社区所有年龄层、覆盖社区全天24小时的“摩登场所”。这个如此炫的改造方案正是“社区规划师”吴怀国特意为真如镇做的规划。

昨天，普陀区召开规划师进社区启动仪式，该区共聘请了11名“社区规划师”，他们是来自同济、复旦、城规院等专业领域的教授、博导，将对接普陀10个街镇，作为社区专属规划师深入社区听取居民诉求，帮助街区进行规划改造。



菜场将变现代化场所

位于高陵路的永昌高陵市场是一个特殊的菜场，它是上海菜场2.0版本的标杆，也是上海唯一一个全国模范型菜场。作为这次受聘的“社区规划师”吴怀国已经开始了自己的工作，他说，菜场有3000多平方米，每天的人流量也很大，“客流、停车、卫生等方面，多少对周边居民的生活产生了一定的影响。”

吴怀国表示，3000多平方米市场如果仅仅只是卖菜有点浪费。“比如说，整个菜场卖豆腐的就有5家，其实不需要这么多。”所以在此次改造设计中，将原有的菜场面积缩小了2/3，即便是1000平方米，也算是规模很大的菜场了。

吴怀国说，从国外的经典案例来看，整个集市也就是三分之一作为菜市，其他的面积用于其他配套。仅仅只是卖菜，这个元素太单一了。“所以未来，高陵市场的设计是可以满足一家人所有的需求。这里除了买菜，还提供餐点。遇到朋友可以到咖啡厅小坐聊聊。孩子放学，这里可以提供晚托班、兴趣班，有儿童的活动场所。另外，还会提供一些生活服务，比如居民家的衣服、雨伞坏了，这里设有修理处。甚至还可以有职能服务类网点，办理各种证件。总之，设想将其改造成一个可以接纳社区所有年龄层、覆盖社区全天24小时的现代化场所。”

此外，在市场外，还会有绿化、停车方面的配套改造。吴怀国坦言，高陵市场的改造周期至少有9个月，计划在今年7月份敲定所有方案，然后开始动工，预计明年年底完工。

为老小区改建设计方案

作为真如镇街道的规划师，吴怀国进入社区改造不仅局限于此。他为真如老式公房小区设计改建方案，得到很多居民的好评。

真如镇街道内拥有数个建于上世纪九十年代的老式公房小区。社区的中央绿地、娱乐场所，基本都荒废许久。绿地被浪费、腐锈的健身器材无人问津。吴怀国调研发现，小区内的改建是居民日常最为基本的诉求。

进入社区，首先要倾听居民的声音。吴怀国说：“还不能只考虑一个年龄层。居民有运动、有休息、有交谈等各式需求； 老人需要的活动区，小孩需要的游乐场，还有中青年人对广场舞的需求；除了听取民声，还要听大自然的声音。设计小区绿化中心，不能生搬硬套，这样的设计很可能水土不服。要考虑这块区域春夏秋冬变化。夏天要有遮阳的地方、冬天要有晒太阳的地方。”

设计前期，吴怀国还要去实地调研，从早上待到晚上，还要在特殊的时段去体验，“去了解刮风下雨时的场景，了解夏天最通风的地方、冬天风口的地方。”他说，建造长廊不能把夏天通风口给挡了； 设置休息区，不能放在寒风口。总之作为“社区规划师”，要考虑的地方很多。

11名专家进社区指导

据了解，普陀区此次共聘请了11名来自同济、复旦、城规院等专业领域的教授、博导，对接全区10个街镇，作为社区专属规划师深入社区，指导街区更新改进。

“建筑师、园林专家的加入，肯定能够让街区在形态上变得更美。在整个规划当中，我们还要发挥规划、治理、营造的作用。”普陀区规划和土地管理局副局长郑荣全表示，在整个规划过程中，居民也是要参与进来，表达需求。然后专家根据居民的需求，进行指导规划设计。

郑荣全称，目前已经有几个个案在进行。真如镇街道的“缘来真如”项目已经有一定的成果，还有曹杨街道杏杨园沿河违建变身“空中花园”也很不错。他透露，经过前期的试点，未来这种模式将在普陀区铺开，并会根据不同阶段的推进进行社区规划的升级。