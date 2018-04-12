“6天+365天”常年 展示交易平台亮相

晨报记者谢竲报道 上海市政府昨天举行“中国国际进口博览会‘6天+365天’常年展示交易平台”授牌仪式。

中国国际进口博览会展期为6天，根据《中国国际进口博览会实施方案》，上海市商务委按照“政府主导、企业主体、市场化经营”的原则，启动了“6天+365天”常年展示交易平台建设，旨在通过平台专业的服务，帮助全球商品（服务、技术）顺利进入中国市场，促进进口博览会的可持续发展，打造永不落幕的博览会，充分放大其带动效应和溢出效应。

昨天有30个平台作为第一批授牌项目，主要分为四个类型：一是综合服务平台；二是跨境电商平台； 三是专业贸易平台；四是国别商品中心。

市商务委表示，将发挥本市各类综合贸易平台、专业贸易平台、国别商品中心、跨境电商平台、大宗商品交易平台等的功能优势，全面启动“6天+365天”一站式交易服务平台建设，更好提升上海配置全球资源的能力。一是联动打响“上海购物”品牌，提供进口商品展示交易服务；二是联动外贸“四个一百”专项行动计划，培育外贸新增长点； 三是联动采购商供应商，促进展会成交；四是联动进口博览会各类贸易促进活动，加大对“6天+365天”常年展示交易平台的推介力度。