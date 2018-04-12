上海共享单车 将建电子档案

晨报记者钟晖报道 目前，上海交通部门正分批次对所有符合要求的共享单车进行电子化注册登记，年内将在全国率先形成“一车一牌”的管理模式。电子档案建立后，各单车企业更换老旧车辆必须先向主管部门提出申请，1:1进行置换。

最新统计显示，目前沪上共享单车信息服务平台已拥有110余万辆车； 截至2017年12月底，共享单车注册用户数已达3500余万人次。

去年8月起，沪上已经“叫停”中心城区新增投放共享单车，接着清理数十万辆过度投放的车辆。共享单车的车身上一般都标有一串数字，代表每个企业对旗下车辆的编号。不同品牌的单车，编号方式和表达的意义都有所不同。主管部门很难明确知晓全市范围内共享单车的数量和投放情况。不少企业仍以“以旧换新”为由，投放新车，新增和淘汰车辆的数量是否匹配，监管难度比较大。

沪上正在开展的共享单车电子化注册登记，有望于今年年中完成，此举有益于对共享单车的精细化管理。目前已经完成近7万辆单车的注册。年内实现电子档案的建立后，各单车企业更换老旧车辆必须先向主管部门提出申请后才可实施。