央行行长宣布金融开放12项举措-沪港通等将扩容四倍

记者 林劲榆

晨报讯 银行、基金、保险等多领域将对外资开放，沪港通等将扩容四倍，我国金融开放将翻开新一页。

昨天，央行行长易纲在博鳌亚洲论坛宣布中国金融开放12大具体举措，6项预计上半年落实，5项年内落实，还有沪伦通争取年内开通。

央行强调，扩大金融开放的时候一定要加强金融监管，各类所有制，不管是中资还是外资，不管是什么所有制，都要依法合规进行一视同仁的审慎监管。金融是一个牌照业务，是有准入资格的，所以对内外资是实行一视同仁的审慎监管。通过加强金融监管，我国可以有效的防范和化解金融风险，维护金融稳定，提升中国金融业的竞争力，更好实现全球化和整个中国金融市场的开放。

6项预计今年上半年落实

★取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，内外资一视同仁；

允许外国银行在我国境内同时设立分行和子行。

★将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例的上限放宽到５１％，三年以后不再设限。

★不再要求合资证券公司境内股东至少有一家是证券公司。

★为进一步完善内地和香港两地股市互联互通的机制，从今年５月１日起把互联互通每日的额度扩大四倍，也就是说沪股通和深股通每日额度由１３０亿调整为５２０亿元人民币，港股通每日额度从１０５亿调整为４２０亿元人民币。

★允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务。

★放开外资保险经纪公司经营的范围，与中资机构一致。

5项预计今年年底前落实

★鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资。

★对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限。

★大幅度扩大外资银行的业务范围。

★不再对合资证券公司的业务范围单独设限，内外资一致。

★全面取消外资保险公司设立前需开设两年代表处的要求。

1项

★目前中英两国沪伦通准备工作进展顺利，争取2018年内开通沪伦通。

下一步金融业开放将遵循以下三个原则

★准入前国民待遇＋负面清单管理。

★金融业的对外开放和汇率形成机制的改革，和资本项目可兑换的改革进程要相互配合，共同推进。

★在开放的同时，要重视防范金融风险，使得我们金融的监管能力要与开放的程度相匹配。