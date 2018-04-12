让“店小二”有“大智慧”——上海全力推进“一网通办”政务服务

新华社客户端上海频道4月11日电（记者 姜微、何欣荣、翟翔）当你登陆一个电商平台，只要“一键下单”，交易、支付和物流统统搞定。甚至于你的购买偏好，未来可以成为指导供给方生产的依据……这样的网购体验，已成为“互联网+”的日常场景。

到政府办事何时能像网购一样方便？这是很多人的期盼，也是上海正在开展的探索。打造营商环境新亮点，上海市委市政府近期提出，加快智慧政府建设，全力打响“一网通办”政务服务品牌。让政府的“店小二”式服务，不仅有真诚的态度，更有过硬的功夫。

一个深刻转变：从“找部门”到“找政府”

尽管这些年，各级政府在简政放权上做了很多努力，但百姓的满意度仍不够：知道办事的目的，却不了解办事的流程，导致跑了很多冤枉路。向A部门提交的材料，到B部门要再提交一次，且两者互设条件，以至于出现“你妈是你妈”之类的奇葩证明……

建设卓越的全球城市，需要与之相匹配的政务服务。上海市委市政府提出，2018年加快建成上海政务“一网通办”总门户，将面向企业和群众的所有线上线下服务事项，逐步做到一网受理、只跑一次、一次办成。

“通俗地说，就是通过统一政务受理的入口，让企业和群众从逐个‘找部门’，变为直接‘找政府’。这不仅需要理念的转变，更需要流程的再造。”参与具体设计的上海市政府办公厅副主任沈权说。

打出“一网通办”的政务服务品牌，上海有基础。过去十来年间，上海在电子政务方面已经开展了多样的实践，积累了丰厚的数据。

长期关注信息化工作的致公党上海市委专职副主委邵志清说，上海的优势在于开展电子政务早，各委办局的技术底子相当好。比如，今年1月底开始，上海的不动产登记从原来的41个自然日缩至5个工作日，这背后是高水平的信息化系统。

但与此同时，由各部门牵头建设的政务信息系统，彼此之间缺乏协同，没有形成“整体政府”的概念。导致百姓办事情，还得从一个部门跑到另一个部门开证明、弄材料，而不能做到“进一扇门”就能解决问题。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强说，通过打响“一网通办”品牌，将倒逼全市各级政府线上线下政务服务流程再造、数据共享、业务协同，实现政务服务减环节、减证明、减时间、减跑动次数，真正做到从“群众跑路”到“数据跑路”。

一次自我革命：有“公共食堂”就不开“小包间”

推进“一网通办”，上海首先在统一入口上下功夫。无论线上的网上政务大厅，还是线下的一窗受理、一号响应，都给企业、群众带来了实实在在的便利。

“一”的问题逐步解决，“通”的问题随之而来。“前台的全通，必然需要后台的打通。这对政府数据的整合和共享提出了高要求。”沈权说。

上海市市长应勇说，智慧政府的基础是组建上海市大数据中心，对包括政务信息在内的各类信息数据汇集互联、共享应用，推动以政府部门为中心的管理模式向以用户为中心的管理模式转变。

数据的整合和共享，是技术问题，更是理念问题。上海浦东新区从2016年开始率先开展CIO（首席信息官）试点，从组织保障上破解跨部门的信息共享难题。浦东科经委副主任张爱平说，在摸索的过程中，浦东推动各部门在一个平台上，“主动共享”各自的数据。“这就好比有了‘公共自助食堂’，就要尽量少开‘小包间’。”

沈权说，让各部门把政务数据归集到一个功能性平台，深层次上是一次自我革命。“抽掉了数据上的‘隔板’，减少各部门的自由裁量权，让权力运行更加透明，也倒逼他们加快从事前审批转向事中事后监管。”推进数据整合共享，本质上是“人人为我，我为人人”。部分区域在此方面已尝到甜头。

上海市徐汇区政府2017年入选全国“互联网+政务服务”示范工程。徐汇区行政服务中心主任宋开成说，跨部门的数据“物理集中”后，部门间开始产生“化学反应”。企业群众办事，凡电子证照库或业务系统可查询的证照，不需提供原件或复印件。凡办事提交过的材料，经认证后存入个人空间的，今后不需重复提供，做到“一次输入、终生受用”……

一大关键支撑：助力“高质量发展、高品质生活”

为企业和群众办事带来更多的便利，只是“一网通办”和改善营商环境的阶段性目标。长远来看，“一网通办”和智慧政府建设，将为上海实现“高质量发展”、创造“高品质生活”，提供关键的支撑系。

在经济发展层面，随着城市数据从碎片化走向集成化，政府的决策将更加科学而不是“拍脑袋”，对企业的服务也会更加精准有效。

“比如，政府通过对全市企业的大数据扫描，可以看到一部分企业的共性需求，从而做到‘先知先觉’，精准提供制度供给，实现送政策上门。”上海数据交易中心首席执行官汤奇峰说。

记者采访了解到，在上海市规划建设的政务数据资源池中，除了原有的人口库、法人库和空间信息库，还有信用信息库、电子证照库和宏观经济库。数据越精准，高质量发展的路标越清晰。

在民生服务层面，运用大数据分析，政府可以给不同群体、不同需求的市民推送个性化的服务清单，就像电商平台做的那样。

“试想一下，随着你家孩子的年龄增长，未来家长可以接收到政府发来的不同信息，提示你如何为孩子接种疫苗、办理社保和报名入学……”上海交通大学教授樊博如此描绘。

蓝图已绘就，奋进正当时。“到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。”上海明确了这样的总体目标。

诸多专家分析，随着“一网通办”的推进，上海的政务服务将在“店小二”精神之外，装上“智慧大脑”。一个“有求必应、无事不扰”的智慧政府，将为上海迈向“卓越的全球城市”提供坚强支撑。（完）