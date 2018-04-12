习近平：这是中国的“第二次革命”

这是一个特殊的年份，

在中国改革开放40周年之际，

在经济全球化面临前所未有挑战之时，

博鳌亚洲论坛2018年年会，

在“万泉河水清又清”的优美乐曲中开幕了。

数千名来自海内外的嘉宾们，

带着某种疑问和期待来到博鳌。

世界正在经历

新一轮大发展大变革大调整，

开放还是封闭？

前进还是倒退？

这是一个问题。

在这个重要的历史节点上，

中国的立场是什么？

新时代中国经济将舵使何方？

此时此刻，

全球的目光集中到了

身在博鳌小镇的

中国国家主席习近平身上。

视频点击：http://m.news.cctv.com/2018/04/11/ARTIMvKNMfcBeWyXpJiETAIe180411.shtml

△独家V观《习近平：开放带来进步，封闭必然落后》

在这场题为

《开放共创繁荣 创新引领未来》的演讲中，

习近平从中国自身改革开放的经验，

由此及彼谈到经济全球化：

他说中国40年改革开放的成功，

有一条最重要的启示——

一个国家、一个民族要振兴，

就必须在历史前进的逻辑中前进，

在时代发展的潮流中发展。

当今世界经济全球化

是不可逆转的潮流。

冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，

妄自尊大、独善其身只能四处碰壁。

这是对中国改革开放伟大实践的深刻感悟，

是对人类社会未来发展的准确把握，

赢得了来宾们的热烈掌声和高度赞同。

​△独家V视《习近平：努力构建人类命运共同体》

习近平在演讲中又一次阐述了，

在你中有我、我中有你的全球化时代，

“构建人类命运共同体”的价值。

他曾形象地把“构建人类命运共同体”

形容为“五个世界”

“五个世界”构成了

“人类命运共同体”的五大目标，

它的终极追求就是人民的幸福。

改革开放思想，

贯穿于习近平在博鳌的整个演讲，

给来宾们留下极为深刻的印象。

他对中国改革开放40年，

作了深情的回顾和充分的肯定，

他把改革开放称为

中国的“第二次革命”，

他精辟阐述了

改革开放与经济全球化的关系，

他表达了“把改革进行到底“的坚定决心。

​

△独家V观《中国开放的大门会越开越大》

中国融入世界的趋势不可逆转，

中国拥抱世界的热情不会改变。

中国改革开放将要再次强劲发力，

这台发动机的功率

比以往任何时候都强大！

无论这世界上还有多少纷争挑战，

无论对中国的目光中还有多少猜疑，

中国都将自信地按照自己的节奏，

开放的步伐将越迈越大，

开放的大门将越开越大。

因为只有改革开放，

中国才能在世界经济的海洋里

游得更快更远；

因为只有改革开放，

中国才能与世界

携手构建人类命运共同体；

因为只有改革开放，

中国人民的日子才能越过越好！