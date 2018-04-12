习近平：这是中国的“第二次革命”

这是一个特殊的年份，
在中国改革开放40周年之际，
在经济全球化面临前所未有挑战之时，
博鳌亚洲论坛2018年年会，
在“万泉河水清又清”的优美乐曲中开幕了。
数千名来自海内外的嘉宾们，
带着某种疑问和期待来到博鳌。
世界正在经历
新一轮大发展大变革大调整，
开放还是封闭？
前进还是倒退？
这是一个问题。
在这个重要的历史节点上，
中国的立场是什么？
新时代中国经济将舵使何方？
此时此刻，
全球的目光集中到了
身在博鳌小镇的
中国国家主席习近平身上。
视频点击：http://m.news.cctv.com/2018/04/11/ARTIMvKNMfcBeWyXpJiETAIe180411.shtml
△独家V观《习近平：开放带来进步，封闭必然落后》
在这场题为
《开放共创繁荣 创新引领未来》的演讲中，
习近平从中国自身改革开放的经验，
由此及彼谈到经济全球化：
他说中国40年改革开放的成功，
有一条最重要的启示——
一个国家、一个民族要振兴，
就必须在历史前进的逻辑中前进，
在时代发展的潮流中发展。
当今世界经济全球化
是不可逆转的潮流。
冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，
妄自尊大、独善其身只能四处碰壁。
这是对中国改革开放伟大实践的深刻感悟，
是对人类社会未来发展的准确把握，
赢得了来宾们的热烈掌声和高度赞同。
△独家V视《习近平：努力构建人类命运共同体》
习近平在演讲中又一次阐述了，
在你中有我、我中有你的全球化时代，
“构建人类命运共同体”的价值。
他曾形象地把“构建人类命运共同体”
形容为“五个世界”
“五个世界”构成了
“人类命运共同体”的五大目标，
它的终极追求就是人民的幸福。
改革开放思想，
贯穿于习近平在博鳌的整个演讲，
给来宾们留下极为深刻的印象。
他对中国改革开放40年，
作了深情的回顾和充分的肯定，
他把改革开放称为
中国的“第二次革命”，
他精辟阐述了
改革开放与经济全球化的关系，
他表达了“把改革进行到底“的坚定决心。
△独家V观《中国开放的大门会越开越大》
中国融入世界的趋势不可逆转，
中国拥抱世界的热情不会改变。
中国改革开放将要再次强劲发力，
这台发动机的功率
比以往任何时候都强大！
无论这世界上还有多少纷争挑战，
无论对中国的目光中还有多少猜疑，
中国都将自信地按照自己的节奏，
开放的步伐将越迈越大，
开放的大门将越开越大。
因为只有改革开放，
中国才能在世界经济的海洋里
游得更快更远；
因为只有改革开放，
中国才能与世界
携手构建人类命运共同体；
因为只有改革开放，
中国人民的日子才能越过越好！