独家丨潘基文借汉语词汇点赞中国新一轮改革开放：联通孤岛 同舟共济

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博鳌亚洲论坛2018年年会已经闭幕，而对于新当选的理事长潘基文来说却是一个新的开始。在他离开海南之前，记者对他进行了专访，在交流关于改革开放的认识时，他直接用中文给出了自己对改革开放的定义。

博鳌亚洲论坛新当选的理事长 潘基文：共存共荣。

短暂的思考，标准的发音，谈到改革开放，潘基文用中国成语给出了自己的定义，能写会说，这位新当选的理事长在会场内外小秀了一把中文，而对于这个中国成语他有自己的理解。

博鳌亚洲论坛新当选的理事长 潘基文：这是共同的繁荣，互相促进的繁荣，这也是习近平主席所倡导的，作为世界第二大经济体，中国的繁荣不仅对中国人民很重要，对世界也很重要，而习近平主席也给出了承诺，构建人类命运共同体，我们共同生活在地球村，没有一个国家是孤岛，没有任何一个国家或是政权能够解决所有的问题，我们必须携手合作，同舟共济。

联通孤岛，同舟共济，潘基文看到，中国新一轮的改革开放政策为未来提供了更多可能。

博鳌亚洲论坛新当选的理事长 潘基文：有一个特别积极的信号就是，中国将进一步扩大开放，降低其他国家商品进口到中国时征收的关税，我们看到中国有巨大的市场和内需，但是中国不会给贸易设置障碍，而是将它分享给世界，尤其是发展中国家。

作为这个国际合作平台的新理事长，潘基文也已经坚定了方向。

​博鳌亚洲论坛新当选的理事长 潘基文：我觉得习近平主席提出了一个非常重要的问题，就是我们将去向何方，整个亚洲将去向何处，这是一个宏大的问题，他也做出了承诺，将以最大努力构建人类命运共同体。