坚持改革开放 共创人类美好未来——习主席博鳌论坛年会开幕式主旨演讲反响热烈

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“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”！今天，站在改革开放40周年的历史节点，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上发表了掷地有声的讲话，彰显出中国领导人引领世界潮流、 勾勒中国和人类未来的高瞻远瞩、博大胸襟，也展现出中国进一步扩大开放、共建人类命运共同体的的大国担当。

今天上午博鳌论坛的主会场上，掌声不断，经久不息。习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣示中国扩大开放的坚定决心和坚强的意志的演讲，受到了与会嘉宾的热烈欢迎，引起了强烈共鸣。

美国商务部前部长卡洛斯•古铁雷斯：中国将继续坚定不移的推行改革开放政策。我们要知道这个政策现在只有40年的历史。那么未来的40年，可能将比现在的40年更加令人振奋。这是他在演讲当中给出的非常清晰的信息。

传递着进一步拥抱世界的自信，来自于成功的探索和实践。近40年的改革开放，让中国用不到四十年走过了西方发达国家二、三百年的走过的路。工业、货物贸易和外汇储备居世界第一；作为世界第二大经济体，对世界经济增长贡献率超过30%。7亿多贫困人口成功脱贫，抒写了世界上最成功的脱贫故事，中国人走出了一条属于自己的有中国特色社会主义道路。改革开放这场第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。

​巴基斯坦国家广播电台台长 沙夫格特·贾勒：习近平总书记关于更加开放、消除壁垒、加强全球治理的承诺和中国作为世界经济大国的身份十分符合，甚至说中国是世界经济领军者之一也不为过，中国特色社会主义已经成为一个经济发展的榜样。

纵观当下世界，不稳定、不确定因素不减，战争、饥饿、贫穷等挑战犹在。人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？开放还是封闭、前进还是后退？习近平主席给出了中国答案，这就是把握历史规律，认清世界大势，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

意大利前总理罗马诺•普罗迪：这是一个关于开放的重要演讲，也是向全世界发出了一个清晰的信息。我很欣赏这样的演讲，我们现在确实需要为控制世界上（逆全球化），做出一些基础性的努力。而习主席关于开放的这个清晰的信息，不仅是给亚洲的，更是给世界的。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文：世界上没有任何一个国家可以单独存在和发展，这就是为什么我们需要共建共荣。没有任何一个是一个孤岛，我们并不是在孤岛上生活，我们必须要团结。

经济全球化是不可逆转的时代潮流，这是中国基于历史和现实的判断。不盲从、不突进，立足自身发展、中国一直坚守着自己改革开放的节奏和力度。今天，“大幅度放宽市场准入”，“创造更有吸引力的投资环境”，“加强知识产权保护”，“主动扩大进口”，这些重要举措的推出，昭示着中国对外开放的力度越来越大。

法国前总理拉法兰：我认为演讲透露了许多关键信息，奉行保护主义是没有赢家的，所以，唯一的最好的出路就是国际合作，坚持开放。

针对习主席在演讲中提出的中国扩大开放的一系列重大举措，不少嘉宾也表示非常期待，希望在构建人类命运共同体的大道上，共同开创双赢、多赢的新局面。

菲律宾前总统阿罗约：我一直对习近平主席提出的新时代印象深刻，这个新时代的提法非常具体，非常可操作，也和菲律宾息息相关。特别是他提到了要中国更多的进口商品。而我们也对中国的国内市场非常的感兴趣。我们对他提到的，10月份将在上海举行的中国进口博览会，非常期待。

“积土而为山，积水而为海。”开放自信的中国，正以前所未有的铿锵步伐走近世界舞台的中央。面向未来，中国领导人将以坚定意志和坚定决心，引领中国航船率先破解世界发展难题，推动亚洲乃至世界的增长，最终惠及中国和世界人民，共创亚洲和世界的美好未来！