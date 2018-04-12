【习声回响】习近平：中国发展离不开世界，世界发展也需要中国

央视新闻客户端 来源：中国之声

国家主席习近平11日在海南省博鳌国宾馆集体会见博鳌亚洲论坛现任和候任理事。

习近平指出，博鳌亚洲论坛成立于1997年亚洲金融危机之后，反映了亚洲国家携手应对挑战的共识，顺应了区域经济一体化发展要求。论坛成立17年来，立足亚洲、面向世界，为凝聚亚洲共识、推动亚洲合作、建设亚洲命运共同体发挥了重要作用。今年论坛年会围绕“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”主题进行深入探讨，大家都认为，在世界经历新一轮大发展大调整的形势下，应该顺应历史潮流，推动变革创新；大家都相信，面对经济增长动能不足、贸易保护主义挑战，应该坚持开放包容、合作共赢；大家都愿意，同心协力、携手并进，创造亚洲和世界更加美好未来。各国政治家都应当为子孙谋，为千年计。

习近平强调，中国改革开放40年经验的一个重要启示就是：中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。中国通过改革开放实现自身发展，创造了中国奇迹，同时又通过自身发展为世界进步贡献力量。中国将继续坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系；将推进大国协调和合作，同周边国家发展睦邻友好关系，更加积极参与全球治理，更加有效同各国携手应对挑战；将把自己前途命运同世界人民前途命运紧密联系在一起，不仅为中国人民谋幸福，也要为人类进步事业而奋斗，进一步扩展合作格局，推动构建人类命运共同体，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界；将继续推动“一带一路”建设，坚持共商共建共享，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力，使“一带一路”惠及更多国家和人民。 习近平强调，中国作为博鳌亚洲论坛东道国，将为论坛提供更广阔发展空间，也希望论坛继续关注和支持中国发展，为推动中国和世界共同繁荣发挥积极作用。一是立足亚洲，服务亚洲。论坛要凝聚亚洲共识，发出亚洲声音，提出亚洲方案，把更多亚洲主张上升为国际共识、国际行动，不断提升亚洲在全球影响力。二是胸怀世界，开放包容。论坛要从世界汲取发展动力，融汇东西方文明成果，更多“走出去”，在全球范围内加强合作伙伴网络建设，不断扩大“朋友圈”。三是突出特点，打造亮点。论坛要推动各界人士坦诚交流、集思广益，为各国政府和企业开展合作提供智力支撑，要针对国际社会重点关注问题，提出更多“博鳌方案”。

博鳌亚洲论坛现任理事长福田康夫、候任理事长潘基文、现任理事巴基斯坦前总理阿齐兹、法国前总理拉法兰、候任理事菲律宾前总统阿罗约、意大利前总理普罗迪先后发言。

他们表示，习近平主席昨天在年会开幕式上的主旨演讲明确描绘了中国的发展方向，宣示了重大开放措施，充满了改革精神，非常精彩、令人钦佩和感动。在全球化和多边主义面临挑战之际，演讲意义深远，为世界经济发展注入新的强劲活力，为人们指明了世界应何去何从的正确方向，是在重要的时刻提供了正确的答案，即中国致力于走中国特色的社会主义道路，致力于改革开放，致カ于可持续发展、高质量发展、创新发展，使人对中国的更大成功充满信心。中国的成功将产生深远影响，将为亚洲和世界带来繁荣，也为世界其他国家提供了榜样。中国已是全球经济重要引擎，在应对气候变化等国际事务中发挥了重要的建设性作用。国际社会各方应当像中国一样，走改革开放、创新发展之路，不能走封闭僵化、保护主义和单边主义的回头路，共同建设亚洲命运共同体和人类命运共同体。论坛愿为此作出自己的努力。 会见前，习近平同论坛现任和候任理事长、副理事长、秘书长集体合影。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

博鳌亚洲论坛新老理事都有谁？

潘基文当选论坛理事长

2018年4月9日上午，根据博鳌亚洲论坛会员大会选举结果，论坛产生新一届理事会。在随后召开的新一届理事会会议上，第8任联合国秘书长潘基文当选论坛理事长。

联合国第8任秘书长 潘基文

周小川出任博鳌亚洲论坛中方首席代表

中国人民银行原行长周小川出任博鳌亚洲论坛中方首席代表。根据章程规定，中方首席代表为理事会当然理事，并担任副理事长。

中国人民银行原行长 周小川

李保东被理事会任命为秘书长

中国外交部副部长李保东被理事会任命为秘书长。根据论坛章程，秘书长为理事会当然理事。

中国外交部副部长 李保东

博鳌亚洲论坛新一届理事会由19人组成，潘基文、周小川、李保东等12人为新当选理事。沙特基础工业公司副董事长、CEO阿尔拜延、巴基斯坦前总理阿齐兹、海南省常务副省长毛超峰、新西兰前总理希普利、印尼前总统苏希洛、泰国前副总理素拉杰、塔塔集团名誉董事长塔塔7位理事连选连任。

新当选理事由亚洲和世界各国的政商领袖组成，包括菲律宾前总统阿罗约、美国前商务部长古铁雷斯、日本邮船会长工藤泰三、三星电子会长权五铉、香港贸易发展局主席罗康瑞、日立集团董事长中西宏明、欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪、新加坡前副总理黄根成、俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司董事长祖布科夫。

​根据新一届理事会决议，论坛原理事长福田康夫、原副理事长曾培炎、原秘书长周文重、马来西亚前总理巴达维、冯氏集团主席冯国经、新加坡荣誉国务资政吴作栋、瑞典爱立信公司董事长、英国阿斯利康公司董事长约翰森、俄罗斯工商会主席卡特林、美国前财政部长保尔森、法国前总理拉法兰、三菱商事高级顾问佐佐木干夫11位离任理事将进入论坛咨询委员会。同时进入咨询委员会的还有世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍、SK集团董事长崔泰源、地中海俱乐部总裁小德斯坦等知名人士。

包括FMG董事长弗雷斯特、上海交通大学党委书记姜斯宪、中国远洋海运集团有限公司董事长许立荣3位留任咨委在内，新一届咨询委会员共由17人组成。在随后召开的新一届咨询委员会会议上，福田康夫当选咨询委员会主席，曾培炎当选副主席。 原咨询委员会主席拉莫斯、霍英东基金有限公司执行总裁霍震寰、澳大利亚前总理霍克、博鳌乐城开发控股有限公司董事长兼总裁蒋晓松、原外经贸部副部长龙永图、哈萨克斯坦前总理捷列先科、日本邮船集团前会长、董事顾问宫原耕治、瓦伦堡家族基金会投资委员会主席泰斯库8位咨委，为创建和发展论坛作出了重要和实质性贡献。根据会员大会决议，授予其荣誉会员称号。