【开放共创繁荣 创新引领未来】五个数字梳理习近平主席主旨演讲

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​博鳌亚洲论坛2018年年会昨天举行了开幕式。国家主席习近平应邀出席开幕式并发表主旨演讲。习近平主席的主旨演讲，深刻总结了中国改革开放的伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，提出了一系列新的改革开放重大举措。接下来，我们就用五个数字，梳理一下习主席的主旨演讲。

一个主题：开放共创繁荣 创新引领未来

习主席发表的主旨演讲，题为《开放共创繁荣 创新引领未来》，强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新。

两个“时代之问”：人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？

放眼全球，当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，人类面临的不稳定不确定因素依然很多。开放还是封闭，前进还是后退，人类面临着新的重大抉择。习主席在主旨演讲中提出了两大“时代之问”：面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？

三个关于改革开放的重大判断

2018年是中国改革开放40周年。如何看待40年的改革开放？习近平主席强调，今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。

如何总结中国40年改革开放带来的珍贵启示？习近平主席强调，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

站在新的历史节点上，中国的改革开放将向何处去？习近平主席在主旨演讲中指出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！中国改革开放必然成功，也一定能够成功！

四项扩大开放重大举措

习近平主席在主旨演讲中，宣布了大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等四项扩大开放的重大举措，再一次有力证明“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

五大倡议，构建人类命运共同体

把握历史规律，认清世界大势，习近平主席在演讲中就推动构建人类命运共同体进一步阐明路径，从五个方面明确作答了“时代之问”。

面向未来，我们要相互尊重、平等相待；面向未来，我们要对话协商、共担责任；面向未来，我们要同舟共济、合作共赢；面向未来，我们要兼容并蓄、和而不同；面向未来，我们要敬畏自然、珍爱地球。（网站首页图：新华网图片）