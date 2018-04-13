沪多个小区推行“亲情停车”-或发放免费停车券，或减少停车费，鼓励子女“常回家看看”

晨报记者 胡 迎

“我身份证上住址写的是这里，你凭什么不让我停进去！”“我是来看我爸妈的，你收我20元停车费的依据是什么？”这样的场景，在一些小区门口不时会发生，这些前来小区探望父母的车主往往因为停车收费问题和门卫闹得不愉快，让小区物业十分头疼。

记者近日走访发现，上海一些小区推行“亲情停车”措施，或免费发放“亲情停车券”，或设置专门的探亲车位，或制定相应规定对停车费用给予折扣。这些小区的具体做法略有不同，但都发出了温暖的信号，呼吁和鼓励子女“常回家看看”。

停车上来打个招呼就走了

家住静安区大宁路181弄共宁小区3号楼的欧阿姨是一名高龄独居老人，她的小儿子施先生时常开车来看望她，每次还会带点菜送给老人，陪她吃午饭，这样的习惯已经持续多年。

可是去年12月初一天的遭遇，却让施先生之后不得不每次送菜时“上下楼不超过5分钟，能聊的尽量在电话里聊”。原来那天小区车位已满，施先生只能将车停在靠近小区的路边。没想到中午回来一看，一张违停通知单已经贴在车上。欧阿姨知道后心里也很不是滋味，“后来，小儿子很多时候停车上来打个招呼就急匆匆走了，我想多聊几句，但又怕他（违停）多花钱”。

发放“亲情停车券”

共宁小区所在的大宁新村第二（大二）居委会书记周静告诉记者，他们已收到了包括欧阿姨等老人关于子女停车问题的反映，“当时我们就在思考，除了解释为什么小区停车难，是不是还应该做些什么？”

据介绍，共宁小区老龄化程度高，约有200多户独居老人与纯老家庭。作为中心城区的小区，共宁小区停车费并不贵，4个小时内收费5元。但老人们期盼子女回家又心疼他们多花“冤枉钱”的矛盾心理，街道居委也非常理解，觉得这样的矛盾还是要想办法破解，不要因为停车收费问题，影响了子女回家看望父母。为此，今年1月，大宁路街道多次组织召开居民听证会，经多次协调，共宁小区想出了一个另辟蹊径的方案，给来看望父母的子女发放免费停车券，并为此预留出2个爱心专用停车位。

与此同时，街道、居委会与物业也考虑到实际情况，毕竟小区可停放的车位有限，不能过多影响到其他业主的正常停车，所以决定优先照顾小区80岁以上的独居老人与纯老家庭，这类家庭的子女每月可到居委会免费领取两张“亲情停车券”，停车无时长限定但不能过夜。

今年2月起，这项暖心举措在共宁小区试行，首批有18户80岁以上的独居老人与纯老家庭到居委会领取了“亲情停车券”。春节期间，有不少子女用上了这些“亲情停车券”回家陪伴父母。

据周静介绍，自2月以来，每月小区工作人员发放的“亲情停车券”约40张左右，使用率高达95%。没有领到“亲情停车券”的小区业主也为这个举措点赞。他们觉得，尽管可能会因此停车受到一些影响，但从中感受到了小区的温暖。

鼓励子女“常回家看看”

据了解，像共宁小区这样，通过暖心措施让子女多回来看望老人的小区并不在少数。

位于闵行区江川路街道的汽轮新村第三居民区始建于上世纪50年代，是典型的老旧小区。小区里居住的人群多半为老年人，好不容易盼到孩子回家，却也遇到子女停车难的问题。走访调研后，江川路街道汽轮新村第三居委会及相关职能部门最后想出了同样的办法：给前来看望父母的子女发放“亲情停车券”，小区内有户籍老人满80周岁的家庭，子女可凭身份证、户口本、行驶证到居委会登记领券，工作日期间可以在小区内享受1小时免费停车，在双休日及法定节假日可以免费停车2小时。

在虹口区东体小区，居委会召集业委会、物业公司和业主代表一起开听证会。会议决定，小区业主的直系亲属停车费在原先的价格上减半。

周静说：“发放免费停车券与其说是一种福利，更不如说是一种呼吁，是一种善意的提醒，希望小区内每一名为人子女者‘常回家看看’。”