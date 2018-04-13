加快智慧政府建设-上海今年将建成政务“一网通办”总门户

首席记者 李 芹

晨报讯 今年，上海要建成政务“一网通办”总门户，全面实现一网受理，同时打造“12345”市民服务热线政务服务总客服。市委常委、常务副市长周波在昨天举行的市府新闻发布会上透露了上述消息。

周波说，对面向群众和企业的所有线上线下服务事项，上海将逐步做到一网受理、只跑一次、一次办成，逐步实现协同服务、一网通办、全市通办。全面推进线上线下政务服务流程再造、数据共享、业务协同，形成一网受理、协同办理、综合管理为一体的政务服务体系，实现政务服务减环节、减证明、减时间、减跑动次数，真正做到从“群众跑腿”到“数据跑路”、从“找部门”到“找政府”的根本转变，提升群众和企业获得感。

“上海将通过‘一网通办’总门户来实现一网受理，对办事的人来说，将有统一的入口与出口，所有窗口均可受理，审批都在后台让数据实现跑路。”周波说，以市民办事为例，以后个人服务事项将推行全市通办，全市通办率达到99%，市民到任一的社区事务受理服务中心，都可实现一窗受理、分类审批、一口发证。

同时，打造“12345”市民服务热线政务服务总客服，规范整合各级政府部门便民服务公众号和移动端APP，以统一服务前台改革倒逼后台办理流程整合优化。

对于需要明确标准化规范化的办事事项、办事指南，接下来上海将进行重点梳理后全面公开、动态调整，推进市区两级90%以上涉企审批事项只跑一次、一次办成。“这方面，一些区已经在做很好的尝试，比如浦东327项涉企审批均可网上办理，52.9%可以不跑一次，42.1%跑一次就可办成。”周波说。

“到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。”周波表示。