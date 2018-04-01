南京西路商圈发展“后街经济”-“街拍胜地”、老字号体验中心都有

记者 谢 竲

晨报讯 高大上的“梅泰恒”，沿街的奢侈品店，全国首家星巴克烘焙工坊……身为沪上顶级商圈之一，南京西路无疑是都市人群以及国内外游客的热衷之地。不过，这条誉满全球的商业街就要在今年迎来“大改”，其周围大大小小11条支马路将成为特点鲜明的“生力军”，助力商圈整体的改造升级。

昨天下午，《南京西路后街发展战略规划》 正式发布，其中指出，南京西路作为国际商圈生态构筑者，须大力发展“后街经济”，承担起国际消费城市示范区的历史重任，为上海市建设卓越的全球城市锦上添花。

记者了解到，南京西路后街主体格局将围绕“三带三轴两街”铺开，将“双子星与双地标”（双子星是丰盛里与张园99，双地标分别是百乐门与800秀）作为支撑主街发展的新亮点。

三带包括吴江路、梅泰恒后街（南阳路+奉贤路）和愚园（东）路，其中，唯一的步行街吴江路将承担起体验式休闲街区的角色；被誉为“梅泰恒后街”南阳路和奉贤路将迎来“樱花大道”，走“魔都网红街拍圣地”的路线；未来的愚园（东）路上将打造体现本地特色的雕塑、下水井盖等，同时添加主题式空中悬花景观设计，增添文艺气息。

三轴指的是陕西北路、江宁路和铜仁路三个文化体验轴，更多地被赋予了独特的文化气息，分别将业态定位为海派历史文化、现代文化戏剧和高雅艺术生活。陕西北路的“老字号一条街”将致力于打造老字号定制体验中心、海派文化展示中心、技艺见习中心，同时还将借鉴故宫经验，设置专门的纪念品商店。

而西康路和威海路这两条专业街则将分别以健康生活和科创先锋为主题，威海路更加全面实现WiFi覆盖，并率先试点5G应用。

静安区相关负责人表示，此次规划为南京西路周边的11条支马路贴上了全新的标签，力求打造一个符合卓越的全球城市发展诉求、独具时尚与人文气质、彰显本地特色、满足消费者多元化需求的主题街区，标志着南京西路商圈不再以单一的线状模式发展，“我们现在通过块状的模式，将商圈做深做厚，同时也让南京西路主街的溢出效应得以更好地向后街扩散”。