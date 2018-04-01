美团在上海补贴大幅降至0到4元-车辆及驾驶员数据已接入监管平台

记者 张 立

晨报讯 此前，市交通执法总队就“美团打车”平台数据未按要求接入行业监管平台、向不具备营运资质的驾驶员或者车辆提供服务、不正当低价竞争3项违规行为向“美团打车”平台所属的“上海路团科技有限公司”开出了“美团打车”上线以来的第一张“责令改正通知书”。

昨天上午，市交通委执法总队、市运管处开展联合执法检查，对“美团打车”被执法部门要求“责令改正”的3项要求的整改落实情况进行上门复查。

据“美团打车”平台相关负责人介绍，“美团打车”平台已通过技术手段加强了对新增驾驶员及车辆资质的审查力度，并开展了存量注册用户的资质清查。目前，“美团打车”平台内所有注册驾驶员及车辆的信息已同步至行业监管平台，并已拒绝向不合规车辆和驾驶员进行派单。

在此次复查行动中，美团点评集团办主任钟永健表示，针对“外牌车”、“马甲车”的问题将会严卡、严查、严控，此外，针对以“补贴”为名的不正当低价竞争行为，整改已将常态化补贴大幅降低至0至4元，同时将在4月15日前整改完涉及“低价”内容的6000多块广告。

记者在现场看到，“美团打车”平台共有17.38万条车辆数据和17.29万条驾驶员信息数据接入了行业监管平台，其中非沪籍车辆信息1.9万余条，约占平台注册车辆的11%； 非沪籍驾驶员信息10.2万条，约占平台注册驾驶员的59%。“美团打车”的数据已基本接入，但对不符合资质的驾驶员和车辆的清理工作尚未完成。

市交通委执法总队表示，本市非法网约车专项整治行动仍在继续。执法部门将通过动态执法手段倒查行业监管平台接入的静态数据真实性、完整性（已要求美团打车软件乘客端能够显示完整车号便于举报核查），即对现场查处的非法网约车车辆信息与接入行业监管平台的后台数据进行查询比对，发现取得经营许可的网约车平台提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》或线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的，执法部门将依照《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对平台处以罚款3万元的行政处罚。同时，对于未取得经营许可的网约车平台“为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务”的，执法部门将依据《上海市查处车辆非法客运办法》对平台处以罚款10万元的行政处罚。