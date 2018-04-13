子不语

哪怕科技再发达，人工智能能算尽天下万物，宇宙飞船能探索宇宙深处，我们仍然无法定义亲情究竟是何物。对，你可以感受它、描述它、形容它，但你无法清晰地、完全地去定义它。

正是因为这样说不清道不明的情愫在里边，即使是在幼年被遗弃另被收养的孩子，记忆中从未有过亲生父母的印象，但脑子里的念头仍然会萦绕不去：自己的亲生父母到底是什么样的人？为什么会把自己遗弃？他们真的不爱我吗？

所以许多收养了孩子的家庭，会选择根本不让孩子意识到亲生父母的存在：比如告诉他们亲生父母早已亡故，或者压根儿不告诉他们是被收养的。他们生怕一旦孩子与亲生父母相认，会割裂自己与孩子之间、他们认为并不牢靠的亲情。然而像兰妮这样的养父母，或者更能诠释亲情的意义：真正的爱是不会被割裂的，甚至并不会因为建立在非血缘关系上就变得脆弱，相反，如果一份亲情能得到分享，还有可能变得更加浓厚而丰富。

他们相信，养育孩子那么多年的感情，令他们的地位已经无可替代，告诉孩子真相，只会让这份爱变得更加纯粹。况且孩子也有权知道自己的身世，带着孩子去找寻他们的亲生父母，是一个让他们学会原谅学会成长的历程。如果真的能找到他的亲生父母，更未尝不是给予他们一个反悔、改过、弥补的机会，孩子可能因此收获一份额外的爱，也令另外一个家庭，能够避免一份终身的遗憾、重拾一个迟到的圆满。

纵然这样美好的结局，并不是那么容易出现，寻找亲生父母的过程困难重重，大部分孩子无法获得亲生父母的线索。但是有希望在，有期待在，相信爱的人才会消除心中的戾恨与不甘。或许这样的情愫就是支持兰妮帮助成千上万的收养家庭寻找亲生父母的动力。收养了一个孩子，既然决定给他百分之百的爱，那就不要有保留，尽力去弥补他从小而来的遗憾。